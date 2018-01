Ngày mai xét xử Hoàng Đức Bình về 2 tội

Hoàng Đức Bình bị VKSND huyện Diễn Châu truy tố về tội chống người thi hành công vụ và tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân.

Phong bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ. Trong vụ án này có 19 người làm chứng. Vụ án do TAND huyện Diễn Châu xét xử nhưng diễn ra tại trụ sở TAND tỉnh Nghệ An.





Bị can Hoàng Đức Bình.

Tháng 5-2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã thi hành lệnh bắt tạm giam Bình về hai tội danh nêu trên. Ngày 28-11-2017, Phong bị khởi tố bị can và bị bắt tạm giam về tội chống người thi hành công vụ.



Như đã đưa tin, theo thông cáo báo chí của Công an tỉnh Nghệ An, quá trình vi phạm của Bình tại TP.HCM được nêu: "Trong thời gian sinh sống, làm việc tại TP.HCM, Bình đã tham gia một số tổ chức, hội, nhóm chống đối như “NoU Sài Gòn”, “Phong trào Lao động Việt”.

Ngày 25-12-2015, Bình tiến hành rải tờ rơi tại TP.HCM và bị Công an TP.HCM bắt tạm giữ 24 tiếng để điều tra hành vi rải tờ rơi lôi kéo người tham gia “Nghiệp đoàn độc lập”; bị phạt vi phạm hành chính 24.000.000 đồng về hành vi vi phạm quy định về tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm và sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm (Điều 27 Nghị định 159/NĐ-2013 ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản) nhưng Bình không nộp phạt mà trốn về Nghệ An".



Trụ sở TAND tỉnh Nghệ An.

Sau khi trở về Nghệ An, Bình thường xuyên đăng tải, chia sẻ trên Facebook cá nhân những thông tin, tài liệu tuyên truyền nói xấu chế độ, cổ vũ phong trào đa nguyên, đa đảng. Lợi dụng sự cố môi trường biển miền Trung, với tư cách phó chủ tịch “Phong trào Lao động Việt”, Bình đã xúc tiến, thành lập “Hiệp hội ngư dân miền Trung” với ý đồ tạo dựng tổ chức ngoại vi, tập hợp lực lượng, lôi kéo giáo dân, ngư dân miền Trung tham gia vào tổ chức; tìm chọn “hạt nhân” kích động biểu tình, phá rối an ninh.



Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 11-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án số 04/PC44. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố bị can; ra lệnh bắt bị can để tạm giam điều tra đối với Bình.