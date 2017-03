Ngày mai xử lại vụ 'không phải 'tác giả' vẫn thành bị can'

Trước đó, ngày 1-2, tòa phải hoãn xử do luật sư của bị cáo Bùi Văn Sơn (bị truy tố tội giao cấu với trẻ em) bỏ về vì cho rằng HĐXX vi phạm tố tụng nghiêm trọng.





Ông Bùi Văn Sơn khi chưa bị khởi tố, tạm giam. (Ảnh do gia đình ông Sơn cung cấp)

Cụ thể, sau khi HĐXX công bố phần thủ tục, luật sư này ý kiến về việc không có quyết định ủy nhiệm của viện trưởng VKSND tỉnh An Giang mà phó viện trưởng VKSND tỉnh An Giang lại phân công kiểm sát viên (vụ án ban đầu do VKSND tỉnh An Giang thụ lý). Tương tự, VKSND huyện An Phú cũng không có quyết định ủy nhiệm của viện trưởng phân công kiểm sát viên thực hành quyền công tố. Từ đó, luật sư đề nghị phải thay đổi kiểm sát viên có thẩm quyền để thực hành quyền công tố. HĐXX không chấp nhận nên luật sư cho rằng tòa vi phạm tố tụng nghiêm trọng nên bỏ về.

Theo hồ sơ, bị cáo Sơn bị truy tố tội giao cấu với trẻ em nhưng cả ba lần giám định ADN đều cho ra kết quả bị cáo này không phải là cha của cháu bé con nạn nhân. Lãnh đạo VKSND Tối cao từng yêu cầu VKSND tỉnh An Giang báo cáo vụ án. Lãnh đạo VKSND Tối cao cho rằng lời khai của em L. (nạn nhân vụ án) có liên quan đến một lãnh đạo VKSND huyện An Phú cũng cần được làm rõ, tránh bỏ lọt tội phạm… Ban Nội chính Trung ương cũng cho biết đã đề nghị Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang theo dõi vụ việc, đôn đốc xử lý vụ án đúng quy định pháp luật, tránh gây oan và bỏ lọt người, lọt tội.