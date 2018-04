Nghệ An tuyên tử hình hai trùm ma túy

Ngày 11-4, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình đối Phạm Văn Hùng và Lô Văn Sao về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tòa cũng phạt Phạm Văn Tùng tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.



Phạm Văn Tùng lúc bị cảnh sát bắt giữ.

Như đã đưa tin, sáng 1-10-2017, Tùng (28 tuổi, trú xã Phú Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) chạy xe máy SH từ Lào về Nghệ An. Khi Tùng đang chạy nhanh trên quốc lộ 7A (đoạn qua huyện Đô Lương, Nghệ An) thì lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An phối hợp CSGT yêu cầu Tùng dừng xe máy để kiểm tra.

Lúc này, biết mình đã bị vây bắt, Tùng rút con dao mẹo ra chống trả lực lượng cảnh sát để bỏ chạy. Tuy nhiên, các chiến sĩ cảnh sát đã kịp tước con dao, bắt gọn Tùng. Tang vật công an thu giữ một xe máy Honda SH, 20 bánh heroin một kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp, một con dao mẹo.



Cùng ngày, mở rộng chuyên án, từ lời khai của Tùng, cảnh sát tiếp tục bắt giữ Hùng (47 tuổi, anh em với Tùng, trú xã Phú Thành), Sao (35 tuổi, trú xã Lục Dạ, huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An).

Theo cáo trạng, Hùng từng có tiền án 20 năm tù về tội trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ, cướp tài sản. Tháng 6-2011, sau khi mãn hạn tù, Hùng trở về quê nhà lôi kéo cháu là Tùng vào thiết lập đường dây ma túy xuyên quốc gia. Hùng thuê Sao- là kẻ từng khai thác gỗ lậu, thông thuộc địa hình trực tiếp giao tiền cho bên bán và nhận ma túy từ khu vực biên giới Việt – Lào đưa vào sâu trong nội địa trước khi giao cho Hùng.

Tháng 6-2017, Hùng mua 20 bánh heroin, 1kg ma túy đá và hơn 1kg ma túy tổng hợp với giá 153.000 USD từ bạn hàng người Lào. Hùng trả trước 70.000 USD và 300 triệu đồng, số còn lại sẽ thanh toán sau khi bán được hàng.

Đại ca Hùng phân công, ngày 30-9-2017, Sao đến khu vực biên giới Việt - Lào trao tiền và nhận ma túy từ người Lào. Rạng sáng 1-10-2017, sau khi nhận số ma túy trên từ Sao, Hùng bảo cháu Tùng đóng thanh niên đi du lịch chạy xe SH mang số ma túy trên (trị giá khoảng 3 tỉ đồng) về nhà, còn Hùng sẽ điều khiển ô tô đi trước để cảnh giới. Tuy nhiên, trên đường đi Tùng đã không lọt qua được cảnh sát.

Tại phiên Tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt. HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, số lượng ma túy rất lớn, phạm tội có bàn bạc, có tổ chức, gây mất an ninh trật tự nên cần xử phạt nghiêm minh.

Sau khi xem xét mức độ phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên án như trên.