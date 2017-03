Nghe em vợ xúi, anh rể hám tiền bán trẻ em sang Trung Quốc

Theo hồ sơ, Thìn có em vợ là Lộc Thị Xoan sang Trung Quốc sinh sống và lấy chồng người bản địa ở đó. Tháng 10-2014, Xoan gọi điện thoại về cho Thìn hỏi thăm sức khỏe và hỏi "anh chị làm ăn thế nào, có khó khăn không". Thìn trả lời "dạo này kinh tế còn khó khăn". Đồng thời, Xoan cũng bảo Thìn tìm trẻ em hoặc thanh, thiếu nữ xinh gái đưa sang Trung Quốc bán cho đàn ông mua về làm vợ với giá 100-200 triệu đồng/người. Thìn đồng ý và đi nói lại với Hoài để nhờ Hoài "để ý các cô gái xinh để lừa đưa đi bán". Cuối năm 2014, Hoài gặp cháu KhTT (12 tuổi, trú xã Lượng Minh) và bảo với em T. là "đi Trung Quốc làm việc sướng lắm, nếu T. đi sẽ trả cho cha mẹ 100 triệu đồng". Cháu T. ở vùng sâu vùng xa nên hiểu biết ít, nhẹ dạ cả tin nghe theo Hoài.



Hai bị cáo Thìn (trái) và Hoài.

Đêm 15-12-2014, Hoài và Thìn đưa cháu T. ra khỏi bản rồi bắt ô tô đưa cháu xuống quốc lộ 1A rồi tiếp tục bắt xe đưa ra Móng Cái (Quảng Ninh). Sau đó, Thìn đưa cháu T. sang Trung Quốc, giao cho Xoan. Khi đưa sang Trung Quốc, do cháu T. còn quá nhỏ nên không có người mua. Xoan tạm ứng cho Thìn 1 triệu đồng và bảo quay về Việt Nam, lúc nào bán được cháu T. sẽ trả cho Thìn và Hoài 50 triệu đồng.



Đến ngày 17-12-2014, cháu T. may mắn được Công an Trung Quốc giải cứu và trao trả về Việt Nam. Đến tháng 9-2015, các cơ quan chức năng tìm được địa chỉ của cháu T. ở Nghệ An nên đã đưa đến trao trả cho gia đình. Khi về đến nhà, cháu T. kể lại mọi việc cho người thân nên cha của T. đã làm đơn tố cáo Hoài và Thìn lên cơ quan công an. Hiện Thìn và Hoài đã bồi thường cho gia đình cháu T. số tiền 28 triệu đồng (Hoài 10 triệu đồng). Trong vụ án này, Xoan không có mặt ở Việt Nam, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tại phiên tòa, cha của cháu T. yêu cầu bị cáo Hoài và Thìn bồi thường thêm 19 triệu đồng chi phí tìm kiếm T. Hoài và Thìn đồng ý, chấp nhận yêu cầu trên. Bị cáo Hoài và Thìn đã thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, kịp thời bồi thường cho bị hại, phạm tội lần đầu nên đã được HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.