Nghi bị 'cắm sừng', cầm chai bia đập thẳng vào đầu người đi cùng vợ

Ngày 9-6, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm, bác toàn bộ nội dung kháng cáo của anh Dương Văn H. (31 tuổi, trú Hoàng Mai, Hà Nội) trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại Hà Nội vào tháng 5-2015 vừa qua.

Bị cáo trong vụ án này là Đoàn Văn Thăng (39 tuổi, cùng trú Hoàng Mai). Tại phiên sơ thẩm, Thăng bị tuyên phạt 24 tháng tù treo về tội cố ý gây thương tích và buộc phải bồi thường cho anh H. hơn 27 triệu đồng.



Bị cáo Đoàn Văn Thăng tại tòa

Nội dung vụ án cho thấy tối 17-5-2015, đang ngồi uống bia tại một quán ven đường, Đoàn Văn Thăng nhìn thấy vợ mình là chị D. đang ngồi trên chiếc ô tô màu đỏ chạy vụt qua. Vốn nghi ngờ vợ ngoại tình, Thăng lập tức bỏ dở cốc bia và thuê xe ôm bám theo chiếc ô tô.

Sau một hồi đeo bám, Thăng chính mắt nhìn chị D. đi cùng người đàn ông vừa điều khiển chiếc ô tô màu đỏ bước vào một nhà hàng sang trọng.

Bước tiếp lên tầng 2 của nhà hàng, Thăng lập tức cầm một vỏ chai bia bằng thủy tinh trên bàn nhậu của thực khách, tiến lại gần rồi bổ thẳng vào đầu anh H. nhưng anh này né được.

Đập trượt, Thăng tiếp tục lao vào giằng co với đối phương và gây ra nhiều vết rách da thịt trên cơ thể anh H. Sau đó, do nhân viên nhà hàng này kịp thời đến can thiệp nên cuộc đánh ghen của Thăng chấm dứt.

Kết luận giám định sức khỏe cho thấy anh H. bị tổn hại 12% sức khỏe.

Tại phiên tòa hôm nay, Thăng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và khẳng định nguyên nhân dẫn đến việc đánh anh H. là do nghi ngờ bị vợ “cắm sừng”.

Ngược lại, anh H. cho biết vốn quen cả hai vợ chồng Thăng, không hề có quan hệ bất chính với chị D. như bị cáo ngờ vực. Khi xảy ra sự việc, do có việc làm ăn cần bàn bạc nên anh và vợ Thăng mới hẹn gặp nhau để vừa ăn uống, vừa bàn tính công chuyện.