Nghi can ném đá xe khách chết khi bị tạm giam

Vụ chết khi bị tạm giam tại Vĩnh Long: Chờ CQĐT VKSND Tối cao Liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Văn Đức khi đang bị Công an TP Vĩnh Long tạm giam để điều tra về hành vi cướp tài sản, Đại tá Phạm Văn Ngân (Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long) cho biết: “Vụ việc này hiện do cơ quan điều tra (CQĐT) VKSND Tối cao thụ lý và chưa có kết luận chính thức. Đến nay phía Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cũng chưa nhận được bất kỳ thông tin nào của CQĐT VKSND Tối cao”. Theo Đại tá Ngân, phía gia đình anh Đức từng có đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Long cũng như cơ quan CSĐT công an tỉnh để yêu cầu làm rõ về cái chết khi đang trong thời gian bị tạm giam của anh. “Chúng tôi đã trả lời là vụ việc đã được CQĐT VKSND Tối cao thụ lý, hiện chưa biết kết quả như thế nào và hướng dẫn gia đình liên hệ với VKSND Tối cao” - Đại tá Ngân nói. Cũng theo Đại tá Ngân, ngay sau khi anh Đức tử vong tại bệnh viện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành khám nghiệm tử thi, thực nghiệm hiện trường tại nơi anh Đức bị tạm giam, đồng thời tiến hành giám định pháp y toàn bộ. Sau đó CQĐT VKSND Tối cao vào làm việc, đặt vấn đề nghi vấn có sai phạm trong hoạt động tư pháp nên đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ để thụ lý làm rõ. CQĐT VKSND Tối cao đã vào nhà tạm giữ của Công an TP Vĩnh Long để kiểm tra thực tế, tiến hành thực nghiệm hiện trường. “Chúng tôi đang chờ CQĐT VKSND Tối cao kết luận về quá trình bắt giữ, đưa bị can vào tạm giam, cán bộ quản lý, quản giáo trông coi bị can như thế nào để dẫn tới bị thương tích phải đưa vào bệnh viện, sau đó tử vong. Hiện các vấn đề này chưa được CQĐT VKSND Tối cao xác định rõ nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long chưa có cơ sở để tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. Có kết quả cụ thể thì chúng tôi mới tiến hành xử lý được” - Đại tá Ngân nói. Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sáng 28-5-2013, anh Nguyễn Văn Đức được mời đến Công an TP Vĩnh Long làm việc theo yêu cầu. Tại đây, anh bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi cướp tài sản. Chỉ một ngày sau, sáng 29-5, anh Đức được Công an TP Vĩnh Long đưa vào cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long trong tình trạng sốt, co giật…, đến chiều tối cùng ngày thì tử vong. Tháng 11-2013, CQĐT VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án dùng nhục hình xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Long nhưng đến ngày 15-9-2014 lại ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án với lý do sau khi tiến hành điều tra xác định cần phải đợi kết quả giám định của Phân viện Pháp y Quốc gia tại TP.HCM. Dù liên tục khiếu nại, lui tới Cơ quan đại diện phía Nam của CQĐT VKSND Tối cao nhiều lần nhưng ngày 9-12 vừa qua, vợ anh Đức mới được nhận quyết định tạm đình chỉ này. Điều đáng nói là Phân viện Pháp y Quốc gia tại TP.HCM đã giao kết quả giám định cho CQĐT VKSND Tối cao từ tháng 5-2015 nhưng đến nay CQĐT VKSND Tối cao vẫn thông báo với vợ anh Đức là phải chờ kết quả giám định... GIA TUỆ