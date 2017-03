Nghi can thứ 3 vụ thảm sát Bình Phước bị điều tra về tội Giết người

Vị lãnh đạo này cho biết, VKS tỉnh Bình Phước đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với nghi can Trần Đình Thoại (27 tuổi, ngụ xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Phước đã xác nhận cơ quan này đã triệu tập, lấy lời khai nghi can thứ 3 vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước. Theo đó, nghi can Trần Văn Thoại được cho là đã cùng Nguyễn Hải Dương nhiều lần lên kế hoạch thực hiện vụ án, tuy nhiên đến ngày ra tay thì đột ngột rút lui, không tham gia nữa.