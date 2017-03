Nghi kết hôn để ‘đổi đời’, vẫn khó từ chối

Cần bổ sung quy định Luật Hôn nhân và Gia đình cũng như Luật Hộ tịch không có quy định nào về việc cấp giấy chứng nhận kết hôn cho trường hợp công dân Việt Nam lấy người nước ngoài đã có vợ (chồng). Do đó, các bên không đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế nếu từ chối thì sẽ phát sinh nhiều khiếu nại. Ở góc độ quốc tế, tôi đề nghị bổ sung thêm vào dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch là nếu có xung đột với các nguyên tắc về hôn nhân gia đình của pháp luật Việt Nam như chế độ hôn nhân một vợ một chồng thì không cấp giấy chứng nhận kết hôn chứ như quy định hiện hành thì chưa rõ. Với trường hợp xin đi nước ngoài du lịch nhưng lại kết hôn ở nước ngoài rồi quay về sinh con tại Việt Nam, điểm d khoản 1 Điều 36 Nghị định 126/2014 quy định nếu có vi phạm pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn nhưng hậu quả đã được khắc phục hoặc việc công nhận kết hôn có lợi cho phụ nữ và trẻ em thì được công nhận. Theo tôi, cách giải quyết này phù hợp với Công ước La Haye 1978 về công nhận việc kết hôn. ÔngNGUYỄN THANH TÚ, Vụ Pháp luật Quốc tế, Bộ Tư pháp Làm rõ tình trạng hôn nhân Hiện nay, các sở Tư pháp căn cứ vào hồ sơ độc thân do đương sự cung cấp để công nhận việc kết hôn, nếu có xác minh thì chỉ có điều kiện xác minh tình trạng nhân thân của công dân Việt Nam. Trong khi đó, vẫn có trường hợp người nước ngoài đã kết hôn và ly hôn (có bản án) nhưng hồ sơ độc thân do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp cho họ lại thể hiện họ chưa kết hôn lần nào. Chúng tôi kiến nghị Bộ Tư pháp phối hợp Bộ Ngoại giao có biện pháp thống nhất để tạo thuận lợi cho việc xác định tình trạng độc thân của người nước ngoài. Chẳng hạn đối với hồ sơ Đài Loan, tình trạng hôn nhân được thể hiện trong bản sao hộ tịch; hồ sơ Hàn Quốc thì được thể hiện trong giấy chứng nhận quan hệ hôn nhân. Ông LÊ TRIẾT NHƯ VŨ, Trưởng phòng

Hành chính - Tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai