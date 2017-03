Nghi ngờ bị bỏ bùa yêu, đâm chết bạn gái

Trước đó, sáng 16-6, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Thắng 20 năm tù về tội giết người, Hồ Ngọc Thích (29 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) 18 tháng tù về tội không tố giác tội phạm. Tổng cộng với 27 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy mà Thích còn nợ ở bản án trước đó, tổng cộng Thích phải thi hành hai bản án là 45 tháng tù.

Đồng thời tòa buộc Thắng phải bồi thường cho gia đình bị hại 69 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và mỗi tháng phải chu cấp 1 triệu đồng để nuôi dưỡng hai con nhỏ của bị hại cho đến năm 18 tuổi.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Thắng có đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm xin giảm án. Chồng của bị hại cũng có đơn đề nghị giảm hình phạt cho Thắng.



Bị cáo Nguyễn Văn Thắng (ngồi hàng đầu).

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, đêm 25-7-2014, Thắng đi đến nhà nghỉ ở TP Vinh, sử dụng ma túy đá liên tục 30 phút cùng Thích và Cường “xoăn” (bạn của Thắng). Sau đó, Thắng nói: “Ở đây không ổn, tau về nhà ngủ” thì Thích nói: “Rứa cho tau về ngủ với”. Thích điều khiển xe máy chở Thắng về nhà.

Trên đường về, Thích vào dãy phòng trọ (ở phường Đông Vĩnh) tìm người bạn tên Cường của Thích và trộm một con dao rồi đi ra đưa cho Thắng ngồi sau xe cầm dao.

Khi đi qua đường Nguyễn Sỹ Sách, Thắng thấy chị Nguyễn Thị Tú Anh (SN 1975, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh, bạn gái của Thắng) đang đứng trên vỉa hè. Trước đó, Thắng và chị Tú Anh có mâu thuẫn trong quan hệ nam nữ.

Thắng bảo Thích dừng xe máy, rồi Thắng cầm dao đi đến nơi chị Tú Anh đang đứng. Chị Tú Anh nói: “À, anh à”. Thắng nói: “Mi coi răng giải bùa cho tau, tau với mi không đến với nhau được”.

Chị Tú Anh nói: “Anh chơi nhiều đừng có điên” (ý nói là sử dụng nhiều ma túy đá). Thắng đưa tay trái lên cầm dao, dùng tay phải tát vào mặt chị Tú Anh và nói: “Mi lên xe đi về giải bùa cho tau”.

Chị Tú Anh không đồng ý đi giải bùa cùng Thắng. Thắng dùng tay lôi kéo chị Tú Anh nhưng chị Tú Anh không đi. Thắng dùng dao đâm một nhát vào ngực chị Tú Anh khiến chị gục xuống vỉa hè. Thắng lật người chị Tú Anh lên thấy có nhiều máu, Thắng gọi Thích đến nói: “Anh lỡ đâm rồi, đưa Tú Anh đi bệnh viện".

Thắng và Thích dùng xe máy chở chị Tú Anh đến BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Thắng bảo Thích về nhà chở mẹ của Thắng đến cổng bệnh viện để vào bệnh viện chăm sóc Tú Anh. Tiếp theo, Thắng bảo Thích chở Thắng đi vào TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh). Trên đường đi, Thắng vứt con dao vừa gây án xuống ruộng bên quốc lộ 1A. Trên đường đi, Thích không thấy Thắng bảo dừng xe đến địa chỉ cụ thể nên cứ thế chạy thẳng từ Nghệ An qua Hà Tĩnh vào tới tỉnh Quảng Bình.

Ngày hôm sau, Thích đưa xe máy cho Thắng ở Quảng Bình rồi Thích đón ô tô khách đi về Nghệ An. Khi về đến nhà, Thích biết chị Tú Anh đã tử vong, Thích điện cho Thắng nhưng điện thoại không liên lạc được. Thích không đến công an tố giác Thắng.

Ngày 15-10-2014, Thích bị Công an TP Vinh bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong những ngày tạm giam ở Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, Thích mới viết đơn tố cáo Thắng về hành vi dùng dao đâm chết chị Tú Anh.

Lúc này Thắng đang bỏ trốn nên Công an tỉnh Nghệ An đã ra lệnh truy nã Thắng. Đến ngày 4-12-2014, Thắng trở về TP Vinh thì bị công an bắt giữ.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Thắng cho rằng trước lúc gây án có sử dụng ma túy đá nên bị "hoang tưởng", nghĩ rằng Tú Anh bỏ "bùa yêu" Thắng.

Tuy nhiên, đứng trước HĐXX phúc thẩm, chồng của chị Tú Anh rút đơn kháng cáo, không xin giảm nhẹ hình phạt cho Thắng. Thắng cũng không đưa ra được tình tiết mới để đề nghị giảm nhẹ hình phạt. Do đó HĐXX phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của Thắng, tuyên y án phạt Thắng 20 năm tù về tội giết người.