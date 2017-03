Nghi vợ 'ăn nem', nửa đêm cầm dao cắt cổ

Sáng 8-7, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Trần Cảnh Sinh (38 tuổi; trú TP Vũng Tàu) 5 năm tù về tội Giết người.



Bị cáo Trần Cảnh Sinh

Theo cáo trạng, lúc 19 giờ ngày 15-1, Sinh đi nhậu về phòng trọ của gia đình thì nhìn thấy anh C.T.B và chị T.T.P (40 tuổi; vợ của Sinh) từ trong nhà vệ sinh của phòng trọ lần lượt đi ra. Sinh cho rằng hai người đã quan hệ tình dục với nhau trong nhà vệ sinh nên đã dùng tay đánh vào mặt chị P.

Ba ngày sau, tức ngày 18-1, lúc 4 giờ sáng, khi đang nằm ngủ cùng vợ và hai con, Sinh thức dậy và nghĩ đến chuyện vợ “ăn nem” nên nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử. Sinh dậy và đến kệ đựng chén lấy một con dao dài 30cm đến ngồi sau lưng vợ đang nằm. Lúc này chị P. đang nằm nghiêng về phía bên trái, Sinh dùng dao cứa một nhát dài trên cổ trái của vợ. Bị đau, chị P. thức giấc thì thấy chồng đang cầm con dao sáng quắc còn cổ mình thì đang rớm máu, chị la lên và dùng tay phải cầm vào lưỡi dao giằng co với Sinh làm tay chị bị thương. Nghe tiếng mẹ kêu gào, hai đứa con thức giấc và la lớn nên Sinh dừng lại. Hai đứa nhỏ chạy ra ngoài phòng trọ kêu mọi người xung quanh tới giúp đỡ. Riêng Sinh bỏ đi ra ngoài phòng trọ và đến công an đầu thú lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày gây án. Kết quả giám định cho thấy tỉ lệ thương tật của chị P. là 8%, việc chị P. không chết là do ngoài ý muốn của Sinh.

Tại phiên tòa hôm nay Sinh vẫn một mực quanh co chối cãi, thậm chí Sinh còn cho rằng không biết việc cắt cổ vợ có thể dẫn tới chết người.