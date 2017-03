Người bị oan chấp nhận lời xin lỗi của VKS

“Hơn ba năm qua, tôi và gia đình phải sống trong tủi nhục, bị mang tiếng là kẻ phạm tội. Từng là chủ trang trại làm ăn khấm khá, nay thì tôi trắng tay. Tài sản thì vẫn do người khác quản lý vì đang trong giai đoạn tranh chấp, chưa biết hồi nào xong”. Đó là tâm sự của bà Hà Ngọc Bích, ngụ đường Tôn Đản, quận 4 (TP.HCM), tại buổi VKSND huyện Tân Phú (Đồng Nai) xin lỗi công khai bà vào sáng 13-8.

Bài học đắt giá cho VKS

Viện trưởng VKSND huyện Tân Phú Trương Khắc Thiện đứng ra đọc lời xin lỗi bà Bích vì đã làm oan bà: “Tôi đại diện VKS nhận khuyết điểm và thành thật xin lỗi bà. Những người thực thi pháp luật nay đã nghỉ hưu, tôi mới nhận nhiệm vụ nên đại diện cơ quan nhận hết khuyết điểm. Mong bà thông cảm và tha thứ. Tôi không phải là người gây ra oan sai. Tôi có muốn làm khác cũng không được”.

Ông Thiện cũng nói đây là bài học đắt giá, cần rút kinh nghiệm chung để không phạm sai lầm nữa. Sai thì phải sửa và ông là người đứng đầu nên phải đứng ra đại diện chân thành xin lỗi bà.

Đáp lời, bà Bích nói: “Trang trại nuôi cá sấu đang hồi làm ăn phát đạt thì tôi vướng vào oan án. Giờ cơ ngơi hoang tàn, lại có tranh chấp, không thể khai thác, vô cùng thiệt hại. Tôi và gia đình đã sống những tháng ngày khốn khổ, sức khỏe suy kiệt, tiền bạc tiêu tan vì hàm oan”. Bà Bích kể bà đã rất xúc động và lấy lại ý chí khi tại phiên tòa lưu động, luật sư (LS) Đinh Văn Thảo động viên bà: “Có tôi ở bên, chị đừng sợ. Chị hãy mạnh mẽ lên. Chúng tôi sẽ theo đuổi vụ việc này đến cùng để đòi công bằng và minh oan cho chị”. Sự tiếp sức này đã cho bà thêm sức mạnh để kiên trì đòi lại công bằng cho mình.

Bà cám ơn UBND xã Tà Lài đã động viên tinh thần bà suốt quá trình khiếu nại bồi thường oan. Bà cám ơn LS Đinh Văn Thảo, LS Ngô Ngọc Lung, LS Trần Ngọc Quý (Đoàn LS TP.HCM) và báo chí, đặc biệt là báo Pháp Luật TP.HCM đã đồng hành cùng bà suốt quá trình bị hàm oan. Sau cùng, bà cám ơn cá nhân Viện trưởng Trương Khắc Thiện đã tổ chức buổi xin lỗi thiện chí, cầu thị và đúng quy định.

“Chúng tôi thấy vui vì thân chủ mình không phạm tội và đã được chính thức minh oan” - LS Đinh Văn Thảo chia sẻ.





Viện trưởng VKSND huyện Tân Phú (Đồng Nai) Trương Khắc Thiện đang đọc lời xin lỗi bà Hà Ngọc Bích (ngồi đối diện). Ảnh: NGÂN NGA

Đập nhà của mình, bị khởi tố

Bà Bích là nhân vật mà Pháp Luật TP.HCM có nhiều bài phản ánh, phân tích việc khởi tố, truy tố bà là sai luật. Theo đó, tháng 5-2011 bà ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất trang trại (gồm ba thửa) và tài sản trên đất ở xã Tà Lài, huyện Tân Phú (Đồng Nai) với giá 1,3 tỉ đồng. Người mua đặt cọc 650 triệu đồng. Khi thủ tục sang tên chưa hoàn tất, bà Bích yêu cầu tạm ngưng vì cho rằng người mua vi phạm thời hạn thanh toán số tiền còn lại. Hai bên xảy ra tranh chấp, bà Bích đã làm đơn ra UBND xã Tà Lài, nơi này đã tổ chức hòa giải nhưng không thành.

Tháng 3-2012, thấy căn nhà xuống cấp, bà Bích làm đơn gửi UBND xã xin phép sửa chữa nhà và được chấp thuận. Thế nhưng khi bà Bích thuê người vào dỡ bỏ căn nhà cấp 4 và tháo hàng rào thì bị Công an huyện Tân Phú khởi tố, điều tra (cho tại ngoại) về tội hủy hoại tài sản với thiệt hại được xác định gần 215 triệu đồng. Đầu năm 2013, VKSND huyện ra cáo trạng truy tố bà ở khoản 3 Điều 143 BLHS (khung hình phạt từ bảy đến 15 năm tù).

Bà Bích liên tục khiếu nại, kêu oan. Tòa án huyện đã đưa vụ án ra xét xử lưu động. Khi bà cung cấp chứng cứ mới là hóa đơn giá trị xây dựng căn nhà thì tòa tạm hoãn để giám định lại thiệt hại. Sau đó VKS ra cáo trạng mới truy tố bà Bích ở khung hình phạt thấp hơn vì cho rằng giá trị thiệt hại dưới 200 triệu đồng. Bà Bích tiếp tục kêu oan.

Ngày 10-12-2013, tòa ban hành quyết định đình chỉ vụ án và gửi cho bà Bích nhưng không ghi cụ thể căn cứ đình chỉ mà chỉ nói chung là theo đề nghị của VKS. Cả tòa và viện đều không tống đạt quyết định rút truy tố nên bà không biết được lý do đình chỉ. Vì lý do này mà bà Bích không thể yêu cầu VKS bồi thường oan vì không có văn bản xác định bà bị oan theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Vẫn tiếp tục mang thân phận bị can, bà Bích bắt đầu hành trình kêu oan.