Người bị oan kiện đòi chủ tịch tỉnh phục hồi công chức

Làm oan nhưng 24 năm sau mới xin lỗi, bồi thường

Báo Pháp Luật TP.HCM từng thông tin về vụ án của ông Phạm Nhứt Hùng. Năm 1990, Xí nghiệp XD&QL thủy nông huyện Phụng Hiệp (nơi ông Hùng làm phó giám đốc) có tám thuyền bơm. Do không có nhu cầu ở địa phương nên đội thuyền do ông Hùng quản lý và ông Lê Quốc Sĩ làm đội trưởng được điều đi An Giang bơm thuê để có nguồn thu cho ngân sách.

Quá trình bơm nước thuê ở An Giang, do mưa lũ tràn về và bà con ở An Giang mất mùa nên không có tiền trả cho đội thuyền bơm, từ đó dẫn đến thất thu 27 triệu đồng. Huyện ủy, UBND huyện Phụng Hiệp chỉ đạo công an huyện điều tra, xác minh. Cuối tháng 11-1990, Công an huyện Phụng Hiệp bắt giữ ông Hùng và ông Sĩ, đến ngày 25-11-1990 thì hai ông bị khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng về tội sử dụng trái phép tài sản XHCN. Đến ngày 5-2-1991, Công an huyện Phụng Hiệp cho ông Sĩ tại ngoại, gần một tháng sau thì ông Hùng cũng được bảo lãnh, tại ngoại.





Đại diện Công an huyện Phụng Hiệp bắt tay xin lỗi ông Phạm Nhứt Hùng vì đã làm oan ông hồi tháng 6-2014. Ảnh: GIA TUỆ

Tháng 7-1995, Công an huyện Phụng Hiệp đình chỉ điều tra bị can đối với ông Hùng và ông Sĩ do “tính chất vụ án không nghiêm trọng nên không truy cứu trách nhiệm hình sự”. Tuy vậy, mãi đến đầu tháng 1-2001 thì ông Hùng, ông Sĩ mới nhận được quyết định đình chỉ này.

Từ khi được tại ngoại, ông Hùng liên tục khiếu nại, kêu oan. Đến đầu năm 2012, Công an tỉnh Hậu Giang chính thức khẳng định trường hợp ông Hùng, ông Sĩ là oan và thống nhất giao cho VKS, Công an huyện Phụng Hiệp giải quyết bồi thường.

Tháng 4-2013, Công an huyện Phụng Hiệp hủy bỏ các quyết định đình chỉ cũ và ra quyết định đình chỉ mới đối với ông Sĩ, ông Hùng. Quyết định nêu rõ hành vi của hai ông không cấu thành tội phạm.

Ngày 18-6-2014, Công an huyện Phụng Hiệp tổ chức xin lỗi công khai ông Hùng, sau đó tiến hành các thủ tục chi trả bồi thường oan cho ông. Sau khi được minh oan, ông Hùng gửi đơn đến cơ quan chức năng của huyện Phụng Hiệp và cơ quan chức năng của tỉnh Hậu Giang yêu cầu phục hồi công chức. Tuy nhiên, chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp và sau đó là chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang bác yêu cầu này.