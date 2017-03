Người bị xét nghiệm nhầm HIV được hỗ trợ 50 triệu đồng

(PL)- Sáng 21-10, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ 50 triệu đồng cho ông Hoàng Khắc Sửu (thị xã Cửa Lò, Nghệ An), người bị công bố nhầm nhiễm HIV hơn 11 năm và ông Sửu đã rút đơn khởi kiện Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An.

Trước đó, tại TAND TP Vinh đã diễn ra buổi làm việc giữa ông Sửu và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An với sự chứng kiến của bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Thẩm phán TAND TP Vinh và Văn phòng luật sư Trọng Hải và cộng sự, đơn vị trợ giúp pháp lý miễn phí cho ông Sửu. Theo bà Nga, sau khi ông Sửu nhận tiền và rút đơn khởi kiện, TAND TP Vinh quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ kiện Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An. Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, năm 2003 trong lúc thụ án tù, ông Sửu được xét nghiệm dương tính với HIV. Đến tháng 8-2013, ông Sửu được đặc xá. Tháng 9-2014, ông Sửu đi xét nghiệm lại cho kết quả không nhiễm HIV. Sau đó đại diện Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh và trại giam đã thừa nhận có sai sót và xin lỗi. Ông Sửu gửi đơn lên TAND TP Vinh kiện Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An yêu cầu bồi thường hơn 773 triệu đồng. Sau chín lần hòa giải, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An đồng ý hỗ trợ 50 triệu đồng cho ông Sửu. Đ.LAM