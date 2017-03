Người chồng không muốn khởi tố vợ cắt 'của quý' mình

Trưa 17-3, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cho biết do bị hại không đồng ý giám định và yêu cầu xử lý hình sự, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã không khởi tố vụ án cắt "của quý" của chồng, dù người vợ đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích”.

“Để xử lý người vợ về hành vi cố ý gây thương tích thì chính người chồng phải làm đơn tố giác vợ mình ra trước cơ quan cảnh sát điều tra, tức là khởi tố theo yêu cầu của bị hại nhưng nạn nhân từ chối, vì vậy vụ án không khởi tố”- điều tra viên thông tin.

Như đã đưa tin, khoảng 22 giờ 17-2, anh Trần T.K. (SN 1978, ngụ ấp 2 Vụ, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh) đi làm ruộng, khi trở về nhà có hơi men trong người nên tắm rửa xong anh lên giường ngủ.

Do tính hay ghen, gần đây thấy chồng có biểu hiện kỳ lạ, chị Nguyễn Thị M.C (SN 1979, vợ anh K.) kêu anh dậy nói chuyện nhưng không được.

Hơn 2 giờ sáng 18-2, tức giận, chị C. lấy dao lam cắt đứt 2/3 “của quý” chồng. Xong việc, chị ném thẳng ra con kênh sát nhà rồi sang nhà mẹ chồng cách đó 100 m báo cho mọi người biết vụ việc. Khi mọi người đến, anh K. đã bất tỉnh do máu chảy quá nhiều.

Hơn một tuần điều trị tại bệnh viện đa khoa Long An, anh K. được xuất viện về nhà nhưng tránh tiếp xúc với người đến thăm. Liên tục nhiều ngày Cơ quan CSĐT công an huyện làm việc, anh cũng không yêu cầu xử lý hình sự đối với vợ mình.

