Người cụt 2 chân không phạm tội!

Đình chỉ do chuyển biến của tình hình Chiều 25-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Đâu, Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh, TP.HCM, cho biết cơ sở pháp lý để CQĐT đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can tội chống người thi hành công vụ đối với ông Văn Công Bình là khoản 1 Điều 25 BLHS (miễn trách nhiệm hình sự do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa). PV đặt nhiều câu hỏi về vụ án này như tình hình chuyển biến theo khoản 1 Điều 25 BLHS là tình hình gì; ông Nhật Bình có đang thi hành công vụ không khi chủ quán đã đi vào nhà vì ông Nhật Bình đã nhắc nhở xong; trách nhiệm của VKS đến đâu khi phê chuẩn các quyết định khởi tố, sau đó ra cáo trạng truy tố ông Công Bình hai lần…? Tuy nhiên, ông Đâu cho biết không thể trả lời vì toàn bộ hồ sơ đã chuyển và báo cáo về VKSND TP.HCM; khi có quyết định sau cùng, ông sẽ thông tin cho báo chí. PV cũng liên hệ với ông Lê Văn Hải, Phó Trưởng phụ trách Công an huyện Bình Chánh, để đăng ký làm việc liên quan đến việc đình chỉ đối với ông Công Bình. Tuy nhiên, ông Hải cho biết ông bận đến hết tuần, không thể trả lời. Cụt 2 chân chống người thi hành công vụ! Theo cáo trạng của VKSND huyện Bình Chánh, TP.HCM, đêm 24-1-2014, ông Nguyễn Nhật Bình, cảnh sát khu vực ấp 1 (Công an xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) và một dân quân xã tuần tra trên địa bàn. Khoảng 23 giờ, thấy quán ăn Tuấn Hưng vẫn còn hoạt động nên ông Nhật Bình gọi chủ quán ra nhắc nhở. Lúc này, ông Công Bình và bạn nhậu thấy ông Nhật Bình liền nói với ra mời rượu nhưng ông Nhật Bình từ chối. Sau đó theo cáo trạng, ông Công Bình (cụt hai chân) đã chống người thi hành công vụ ông Nhật Bình khiến ông này té xuống sông. Quá trình điều tra, ông Công Bình không thừa nhận hành vi như cáo buộc. Dù vậy cơ quan tố tụng huyện Bình Chánh vẫn khởi tố, truy tố và kết án ông chống người thi hành công vụ. Sau đó thì TAND TP.HCM hủy án để điều tra lại vì vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Sau khi ban hành cáo trạng lần hai giữ nguyên quan điểm truy tố, VKS chuyển hồ sơ qua tòa nhưng tòa đã trả hồ sơ. VKSND huyện Bình Chánh đã trả hồ sơ cho công an. Đến nay Công an huyện Bình Chánh đã đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can với căn cứ do chuyển biến của tình hình. PHƯƠNG LOAN