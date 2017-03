Người đàn bà siêu trộm ở khoa... chấn thương sọ não

Ngày 16-3, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng nghị giảm án cho Văn Thị Bé (SN 1956, quê quán Ninh Thuận, có sáu người con nhỏ nhất SN 1994) từ tám năm còn sáu năm tù về tội cướp giật tài sản.

Lý do kháng nghị của VKS TP.HCM là việc xử bị cáo này theo điểm d, khoản 2, Điều 133 BLHS là chưa phù hợp. Bởi theo hướng dẫn, dùng thủ đoạn khác nguy hiểm đối với nạn nhân sử dụng thuốc ngủ, thuốc mê với liều lượng có thể nguy hiểm đến tính mạng, sức khoẻ của nạn nhân; đầu độc nạn nhân... Ở đây, bị cáo chỉ sử dụng thuốc an thần chưa rõ tính chất loại thuốc ngủ này liều lượng sao nên chưa thể qui kết tăng nặng đối với Bé chỉ có thể xử ở khoản 1.

Trước đó, xử sơ thẩm, TAND quận 5 còn tuyên phạt bị cáo Bé một năm tù về tội trộm cắp tài sản. Về nhân thân năm 2002, Bé bị tuyên phạt bảy năm tù về tội cướp tài sản.



Bà mẹ sáu con Văn Thị Bé

Theo hồ sơ, với mục đích trộm cắp, trưa ngày 22-5-2016, Bé một mình vào bệnh viện Chợ Rẫy xem ai sơ hở thì chiếm đoạt. Bé đến Khoa chấn thương sọ não thấy anh PNT đang ngồi ăn cơm nên đến làm quen nói chuyện qua lại chút rồi bỏ đi.

Đến tối, Bé quay lại thấy anh T ngủ thì vờ lại nằm sát chỗ anh. Đến khi anh T ngủ say, Bé móc túi quần lấy đi 8,2 triệu đồng rồi tẩu thoát. Khi Bé đi bộ ra ngoài, bảo vệ thấy khả nghi nên kiểm tra và phát hiện số tiền trên báo công an xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Bé thành khẩn nhận tội này và cũng khai nhận thêm một vụ khác. Cụ thể ngày 21-4-2016, cũng tại khoa chấn thương sọ não, Bé làm quen chi DTT đang nuôi chồng bệnh. Lát sau chị này đưa bé bịch cà phê nhờ đi pha cà phê cho cả hai cùng uống. Lúc đi pha, Bé cho hai viên thuốc an thần vào ly cho chị T. Khi chị T uống cà phê được 30 phút sau ngấm thuốc ngủ say, Bé móc bóp lấy của chị này 15,7 triệu đồng và 5 chiếc nhẫn vàng rồi bỏ đi. Nạn nhân khi tỉnh dậy đã đi trình báo công an kèm theo ly cà phê còn uống dở...