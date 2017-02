Người đề nghị Thủ tướng chỉ đạo xem lại vụ Lữ Anh Dồi

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Phan Diễn cho biết nhiều năm trước, ông có tham gia chương trình viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, trong đó có Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh.

Trong cuốn tiểu sử này, có nhắc đến việc đồng chí Nguyễn Văn Linh qua chuyến đi thực tế Minh Hải năm 1988 đã sâu sát quần chúng, nắm bắt dư luận về cái chết oan khuất của thiếu úy Lữ Anh Dồi. Từ đó, đồng chí Nguyễn Văn Linh chỉ đạo lập ban chuyên án do cấp trung ương chỉ đạo và cuối cùng làm rõ được sự thật là ông Dồi bị oan khuất.

Sau đó, ông Diễn cứ tưởng mọi việc đã được giải quyết nhưng cuối năm 2016, bà Nguyễn Thị Mai (vợ ông Dồi) đã tìm tới gặp ông, chuyển đơn và hồ sơ cầu cứu. “Qua nghiên cứu những tài liệu có được, tôi thấy các cơ quan liên quan bỏ bê vụ việc mấy chục năm trời. Coi các công văn chỉ thấy lời lẽ khô khan, chỉ thấy kiểu chuyển đơn, đề nghị giải quyết theo thẩm quyền mà không phân tích, chỉ dẫn hay cân nhắc, lưu ý… Vì vậy tôi có gặp và gửi thư đề nghị các đồng chí lãnh đạo quan tâm sự việc này” - ông Phan Diễn chia sẻ.





Bà Nguyễn Thị Mai, vợ ông Lữ Anh Dồi, vẫn đang hy vọng rằng chồng mình được công nhận liệt sĩ. Ảnh: T.VŨ



Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, thiếu úy Lữ Anh Dồi (chính trị viên phó Đại đội cơ động biên phòng tỉnh Minh Hải cũ) là nạn nhân trong một vụ việc do chính cấp trên trực tiếp của mình, trung tá Nguyễn Ngọc (phó trưởng Ty Công an kiêm chỉ huy trưởng Công an vũ trang tỉnh Minh Hải cũ) dựng lên nhằm giết người diệt khẩu.

Vụ việc xảy ra từ năm 1979, ông Lữ Anh Dồi sau khi bị đồng đội giết hại đã bị làm hồ sơ giả là phản quốc. Phải chín năm sau, khi Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh có ý kiến chỉ đạo, đồng thời Cơ quan điều tra Quân khu 9, VKS Quân sự Trung ương, Tòa án Quân sự Trung ương vào cuộc quyết liệt thì mới đưa được Nguyễn Ngọc và đồng phạm ra trước vành móng ngựa, tuyên án tù về tội giết người, đồng thời minh oan cho ông Lữ Anh Dồi.

Bản án của các cấp tòa khẳng định Thiếu úy Lữ Anh Dồi là quân nhân bị giết hại khi đang làm nhiệm vụ và kiến nghị các cơ quan chức năng phục hồi chế độ chính trị, giải quyết chính sách cho ông...