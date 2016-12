Người kiện vụ 4 chiếc cọc khóc ngất khi tòa tuyên án

Ngày 27-12, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên y án sơ thẩm vụ kiện hành chính ngày 22-9 của TAND TP Nha Trang. Theo đó, tòa chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Hồng về việc hủy quyết định cưỡng chế của chủ tịch UBND phường Phước Long (cưỡng chế phá dỡ “công trình” bốn cái cọc sắt căng bạt để che sạp chợ của bà Hồng). Tòa bác yêu cầu của bà Hồng về hủy quyết định đình chỉ thi công của chủ tịch UBND phường này đối với công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đô thị (là bốn cái cọc). Tòa cũng bác yêu cầu của bà Hồng về việc buộc UBND phường bồi thường thiệt hại do việc cưỡng chế gây ra.

Bản án phúc thẩm cho rằng căn cứ Luật Xây dựng thì bà Hồng đã có hành vi tổ chức thi công công trình trên đất không được phép xây dựng. Cụ thể là xây dựng trái phép bốn cây sắt, trên có mái che phủ bạt. Do bà Hồng không tự tháo dỡ nên việc chủ tịch UBND phường ra quyết định đình chỉ thi công là có cơ sở. Về việc ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ của chủ tịch UBND phường, tòa nhận định có vi phạm trình tự, thủ tục xử lý vi phạm (chỉ mới hai ngày sau khi ban hành quyết định đình chỉ thi công đã ban hành quyết định cưỡng chế và tổ chức phá dỡ luôn).

Về yêu cầu của bà Hồng buộc UBND phường phải bồi thường gần 60 triệu đồng thiệt hại do bị cưỡng chế, không có mái che nên hàng hóa hư hỏng do bị ướt, tòa ghi nhận bà Hồng có bị thiệt hại do việc cưỡng chế gây ra. Tuy nhiên, thiệt hại này xảy ra sau khi bị cưỡng chế phá dỡ. Bản án phúc thẩm cho rằng lúc thi hành cưỡng chế trời không mưa, không có thiệt hại tài sản xảy ra nên UBND phường không phải bồi thường.

Với việc tuyên án này, xem như về bản chất bà Hồng thua kiện. Nghe tòa tuyên án xong, bà Hồng khóc ngất tại tòa.

Như chúng tôi đã phản ánh, do hai cọc sắt căng bạt sạp chợ bị mục, bà Hồng cùng chủ sạp bên cạnh dựng lại bốn cọc sắt mới. Thấy vậy, chủ tịch phường Phước Long, TP Nha Trang ra quyết định cưỡng chế. Phường đã huy động hơn 40 người gồm nhiều lực lượng đến dỡ bỏ bốn cọc sắt cùng tấm bạt của bà Hồng thành công.