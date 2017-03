Người mẫu Trang Trần bị phạt 9 tháng tù treo

Tại phiên tòa ngày 24-8, tòa án quận Hoàn Kiếm sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như: bị cáo ăn năn hối cải, khai nhận thành khẩn, phạm tội lần đầu và đang có thai nên phạt Trang Trần 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.



Người mẫu Trang Trần

Theo hồ sơ, khoảng 0h ngày 27-2, Trang Trần cùng bạn thuê taxi của đi từ ngã tư Liễu Giai – Văn Cao về khách sạn tại 32 Đào Duy Từ (Hà Nội).

Đến khoảng 1h00 cùng ngày, khi xe đi đến phố Tạ Hiện (Phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) - khu phố cấm xe taxi - nhưng Trang vẫn yêu cầu tài xế đi vào.

Khi taxi đang chạy xe đi phố Tạ Hiện thì gặp tổ công tác công an phường Hàng Buồm đang làm nhiệm vụ, đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Lúc này Trang Trần xuống xin giúp lái xe nhưng tổ công tác nhắc nhở người vi phạm luật giao thông nên yêu cầu Trang đi ra để tổ công tác làm việc. Lúc đó Trang đã chửi bới, lăng mạ tổ công tác. Khi được nhắc nhở và yêu cầu cô phải có thái độ đúng mực, Trang vẫn chửi bới rồi lao đến dùng tay phải tát vào mặt mộc công an..

Dù được giữ tay, nhắc nhở nhưng Trang liên tục có hành vi chống đối quyết liệt như giằng co làm rơi mũ kepi và số hiệu của một công an khác và đạp vào người anh này, chửi bới, nhổ nước bọt vào tổ công tác.

Nhận được thông báo, phó công an phường Hàng Buồm đến nơi cũng thì bị Trang đạp vào bụng. Ngay sau đó, Trang bị bắt giữ, đưa về trụ sở công an phường. Tại đây, Trang liên tục chửi bới lăng mạ dùng lời lẽ xúc phạm, nhổ nước bọt vào người các đồng chí công an phường và không chịu ký vào biên bản làm việc…

Ngày 1-3, Trang Trần có thư xin lỗi đến Công an quận Hoàn Kiếm. Mẹ cô cũng viết xin lỗi gửi Ban Giám đốc Công an Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm và Công an phường Hàng Buồm.