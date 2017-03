Người mua nhà, đất ngay tình bớt rủi ro hơn

Khốn khổ vì Thông tư 14 Trường hợp gần đây nhất là của ông Nguyễn Ngọc Lương (ngụ xã Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương). Ngày 3-8-2015, Chi cục THA dân sự thị xã Thuận An đã mời ông Lương lên làm việc, thông báo sẽ kê biên nhà, đất mà ông đang đứng tên để trả nợ cho chủ đất cũ theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 14/2010. Trước đó, tháng 11-2010, ông Lương mua của ông Phạm Văn Thuận 430 m2 đất vườn thuộc xã Bình Hòa, có làm hợp đồng công chứng (thời điểm này mảnh đất không bị cơ quan có thẩm quyền nào ngăn chặn). Đầu năm 2011, ông Lương được UBND thị xã Thuận An chuyển mục đích sử dụng thành đất ở và cấp giấy hồng mới đứng tên ông. Sau đó, ông Lương được cấp giấy phép xây nhà. Xây nhà xong, ông Lương mang giấy hồng thế chấp ngân hàng vay vốn làm ăn. Bất ngờ ngày 11-6-2015, cơ quan THA dân sự thị xã Thuận An ký văn bản yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin và không cho ông Lương vay tiếp. Tiếp đó, cơ quan THA thông báo cho ông Lương biết đang làm thủ tục ngăn chặn, kê biên nhà, đất của ông. Tìm hiểu thì ông Lương mới biết vào tháng 9-2012, TAND thị xã Thuận An đã xử một vụ án dân sự mà ông Thuận là bị đơn, tuyên buộc ông Thuận phải trả cho người khởi kiện 2 tỉ đồng. Sau đó ông Thuận không tự nguyện THA nên cơ quan THA mới xử lý nhà, đất đang đứng tên ông Lương.