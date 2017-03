Người nhà bị cáo tấn công phía bị hại, công an buộc phải nổ súng

Đến chiều 16-12, người nhà ông Phan Văn Tuấn (ngụ Đà Sơn, Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã rời khỏi TAND quận Liên Chiểu dưới sự bảo vệ của cơ quan công an để di chuyển về trụ sở công an phường Hòa Khánh Nam cung cấp lời khai ban đầu.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, TAND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phan Văn Nhỏ (Bành út, ngụ tổ 21, phường Hòa Minh, Liên Chiểu) về tội cố ý gây thương tích. Bị hại trong vụ án này là anh Phan Văn Thắng (con trai ông Tuấn).

Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 26-2, anh Thắng đang ngồi uống nước trong một quán cà phê ở Hòa Khánh Nam thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên cầm theo mã tấu xông vào tấn công. Trong đó, bị cáo Nhỏ dùng mã tấu chém trọng thương anh Thắng (thương tích 41%). Nhỏ thừa nhận đã chém nhầm vì anh Thắng không phải là đối tượng mà nhóm này tìm đến “thanh toán”.

TAND quận Liên Chiểu, nơi xảy ra vụ việc

Theo phản ánh của người nhà bị hại, ngay khi phiên tòa đang xảy ra thì có một nhóm người hung dữ liên tục xông vào đe dọa anh Thắng phải “ăn nói cho đàng hoàng”, rồi chửi bới, gây náo loạn phiên tòa. Lực lượng bảo vệ phiên tòa phải áp giải người này ra ngoài.

Xử sơ thẩm, TAND quận Liên Chiểu tuyên phạt Phan Văn Nhỏ mức án năm năm sáu tháng tù.

Tuy nhiên, khi phiên tòa vừa kết thúc thì nhóm này lại lao đến, tấn công bị hại và người nhà bị hại. “Khi chúng tôi vừa xuống dắt xe để ra về thì người nhà của Nhỏ (anh trai Phan Văn Hoàng) cùng mười mấy người nữa lao đến gây sự. Anh trai Nhỏ đã dùng dao bấm đâm vào bụng của anh trai tôi nhưng do anh tôi mặc áo khoác da nên bị trượt. Nhóm người này đều thủ sẵn dao, mã tấu trong người” - anh Thắng cho biết.

Để ngăn cản nhóm người hung hãn, công an quận Liên Chiểu buộc phải nổ súng can thiệp, đồng thời huy động thêm lực lượng cảnh sát 113 đến hỗ trợ. “Nghe tiếng súng nổ, nhóm người này quay lưng bỏ chạy. Nhưng họ vẫn lởn vởn trước cổng tòa án quận. Họ còn đe dọa gia đình tôi mà bước ra đường thì giết hết” - ông Tuấn nói.



Cha con ông Tuấn phải nhờ công an “hộ tống” về trụ sở Công an phường Hòa Khánh Nam. Ảnh: TT

Do lo sợ bị tấn công nên gia đình ông Tuấn phải “cố thủ” trong trụ sở TAND quận, không dám ra về. Phải chờ đến khi cơ quan công an đến hỗ trợ mới đưa được người nhà ông Tuấn về trụ sở Công an phường Hòa Khánh Nam.

Ông Tuấn cho biết trong phiên tòa đã đứng lên xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nhỏ để sớm được trở về làm ăn. Cụ thể, ông Tuấn chỉ xin tòa xử bị cáo Nhỏ hai năm tù. “Mình sống còn có tình người nữa nên mới xin giảm nhẹ mức hình phạt. Nhưng tòa vẫn giữ nguyên mức án, không giảm thì tôi biết làm sao? Không biết họ còn bức xúc gì về gia đình tôi nữa mà làm như thế?”- ông Tuấn nói.

Trung tá Nguyễn Đức Tám - Trưởng Công an phường Hòa Khánh Nam xác nhận sự việc nói trên, đồng thời cho biết đang khẩn trương truy tìm Phan Văn Hoàng (anh trai Nhỏ) để làm rõ sự việc. Hiện Hoàng đang bỏ trốn.