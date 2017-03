Người nhặt được 5 lượng vàng ở Cà Mau khởi kiện đòi quyền lợi

Hôm nay, 24-9, chị Phạm Tuyết Mai, người công nhân nhặt được 5 lượng vàng trong nhà máy rác tỉnh Cà Mau, cho biết TAND TP. Cà Mau đã nhận đơn khởi kiện đòi vàng của chị. Chị được hẹn 5 ngày sau sẽ nhận được phúc đáp có thụ lý đơn hay không.

Luật sư Thuận, người hỗ trợ pháp lý cho chị Mai tin tưởng chị sẽ thắng trong vụ kiện này. Lý do là theo quy định của pháp luật, chị Ngân (người được xác định là chủ số vàng trên) đã mất quyền đòi lại vàng do đã quá thời hạn một năm kể từ ngày Công an TP Cà Mau thông tin tìm chủ sở hữu.

“Có người nói vàng nên trả về người bị mất là chân lý. Tuy nhiên, cũng có người bảo xã hội pháp quyền thì phải thượng tôn pháp luật. Tôi ủng hộ quan điểm này. Theo điều 241 luật dân sự, sau một năm thông báo nếu chủ nhân không đến nhận thì tài sản này phải thuộc về người nhặt và ngân sách Nhà nước”, luật sư Thuận khẳng định.

Tại đơn khởi kiện do Luật sư Thuận chắp bút khẳng định số vàng phải thuộc về chị Mai, việc trả vàng lại cho chị Ngân hay không, trả bao nhiêu là quyền của chị Mai. Luật sư không chấp nhận quyền quyết định số vàng này thuộc chị Ngân như đã hòa giải ngày 16-9.

Bà Phạm Tuyết Mai - người nhặt được gần 5 lượng trong bãi rác

Như Pháp Luật Tp.HCM đã thông tin, chị Mai là Công nhân nhà máy rác Cà Mau. Ngày 4-8-2014 chị Mai nhặt được chiếc ví chứa số nữ trang gần 5 lượng vàng.

Số vàng này đã được chị Mai cùng Ban lãnh đạo nhà máy rác Cà Mau nộp cho Công an TP. Cà Mau tạm giữ và thông báo cho người mất đến nhận lại. Sau một năm thông báo không có ai đến nhận nên chị Mai xin được nhận số vàng này theo đúng quy định của pháp luật. Khi Công an TP. Cà Mau đang làm các thủ tục giao lại vàng cho chị Mai thì xuất hiện chị Nguyễn Thị Bích Ngân ở phường 8, TP Cà Mau đến xưng là chủ số vàng.

Qua xác minh, Công an TP Cà Mau xác định số vàng trên là của chị Ngân và tiến hành hòa giải. Chị Ngân chấp nhận xuất cho chị Mai 10 triệu đồng, nhưng chị Mai không đồng ý và làm đơn khởi kiện.