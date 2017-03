Người nước ngoài vì 5 triệu đồng, ngồi tù 3 năm

Theo hồ sơ, tối 28-10-2015, For Zheng Yi đến văn phòng giao dịch của một công ty tại quận 1 mua vé máy bay. Yi dùng sáu thẻ visa thanh toán tiền vé máy bay từ Malaysia đi Đài Loan nhưng không được. Thấy khả nghi, nhân viên công ty báo công an.



Công an đến làm việc, tịch thu của Yi 18 thẻ tín dụng các loại. Khám xét chỗ ở, thu giữ thêm 12 thẻ tín dụng, hai hóa đơn thanh toán và một hợp đồng vận chuyển. Vào cuộc điều tra, công an xác định trong 32 thẻ tín dụng có đến 30 thẻ giả.







Tại tòa, Zheng Yi khai đang thiếu nợ của tổ chức tín dụng đen tại quê nhà, không có khả năng chi trả. Chủ nợ của Yi tên Nicole (không rõ lai lịch) đề nghị Zheng Yi sang Việt Nam để được xóa nợ và trả thêm một khoản tiền công.



Ngày 28-10-2015, Zheng Yi mang theo 30 thẻ giả nhập cảnh vào Việt Nam. Đến nơi, theo hướng dẫn trước đó, Zheng Yi dùng thẻ giả mua card điện thoại rồi liên hệ với người tên Wai Hong Leong (không rõ lai lịch). Người này chỉ Yi đi taxi từ sân bay đến một khách sạn ở quận 1 thuê phòng.



Tại đây, đôi bên bàn nhau mang thẻ giả đi mua vé máy bay. Nhưng chỉ Hong Leong sử dụng thẻ giả thanh toán thành công rồi bỏ đi. Còn Zheng Yi sử dụng các thẻ vẫn thất bại và bị bắt.



Theo kết luận, Zheng Yi đã chiếm đoạt hơn 5,5 triệu đồng nhờ việc dùng thẻ giả (mua card điện thoại, thanh toán tiền khách sạn…).