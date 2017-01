Người phụ nữ giết chồng trong trạng thái bị kích động

Trước đó, trưa 11-9-2016, bà Phia chạy sang hàng xóm la hét, kêu cứu cho rằng chồng mình là ông Moong Xuân Tình đã tự tử bằng thuốc chuột.

Tuy nhiên, thấy dấu hiệu bất thường, Công an huyện Kỳ Sơn vào cuộc điều tra cho thấy sau khi đi uống rượu về, ông Tình và bà Phia đã xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả.



Bị cáo Moong Mẹ Phia

Bà Phia lấy chày gỗ tấn công khiến ông Tình tử vong. Sau đó bà Phia bỏ một vỏ gói thuốc chuột và hai gói thuốc chuột vào túi quần ông Tình để tạo hiện trường giả.



Sau khi bị bắt giữ, bà Phia vẫn phủ nhận hành vi giết chồng của mình. Nhưng qua đấu tranh và các chứng cứ khám nghiệm, bà Phia mới khai nhận do chồng uống rượu say hay đánh đập, bạo hành nên đã lỡ tay chống trả quá mức khiến ông Tình tử vong.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày, ông Tình hay uống rượu say, thường xuyên đánh đập bà Phia. Việc ông Tình say rượu, đánh đập bà Phia đã diễn ra nhiều năm trở lại đây, bà Phia vì lo sợ nên đã không báo lên chính quyền địa phương.



Cảnh sát dẫn giải bị cáo Phia về Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Trước khi xảy ra vụ án đau lòng trên, ông Tình mang về nhà một chai rượu rồi uống và chửi vợ. Ông Tình còn lấy túi thuốc chữa bệnh của bà Phia ném vào bếp lửa đốt cháy hết.

Tiếp theo ông Tình lấy chày gỗ đánh bà Phia, dẫn đến trạng thái tinh thần bà bị kích động mạnh.



Về dân sự do các con và bố, mẹ của ông Tình chưa thống nhất được nên đã tác thành vụ dân sự khác.

Tại phiên tòa, bị cáo Phia thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với con, cháu, thờ cúng chồng.