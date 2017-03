Người tâm thần giết người... lãnh án

Ngày 5-11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn An (38 tuổi, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) 10 năm tù về tội giết người.

Bị cáo An tại tòa.

Theo hồ sơ, An vốn bị chứng bệnh tâm thần phân liệt, không có đủ năng lực làm chủ hành vi của bản thân.

Không hiểu vì lý do gì, vài năm gần đây trong đầu An luôn có suy nghĩ rằng ông Trần Văn X. (88 tuổi, trú cùng thôn) là người xấu, muốn hãm hại mình. Vì thế An tìm mọi cách để giết chết ông để bài trừ... hậu họa.

Khoảng 9 giờ sáng 18-4-2012, nhà ông X. tổ chức đám giỗ, An cũng đến dự. Mọi người ai cũng biết An bị bệnh nhưng trước giờ chưa hề phá phách gì nên việc ai người ấy làm, không để ý gì.

Đúng lúc đó ý định giết ông X. lại lóe lên trong đầu An. An chạy về nhà ông chú họ, vào trong bếp lấy một con dao rồi quay trở lại đám giỗ.

Đến sân nhà ông X., An lên cơn điên loạn, cầm dao khua khoắng khiến mọi người hốt hoảng bỏ chạy. An tiếp tục chạy tới bàn uống nước nơi ông X. đang ngồi nói chuyện. Do tuổi cao, mắt kém, ông X. chưa kịp phản ứng gì thì đã lĩnh trọn nhát dao của An vào ngực và gục ngay tại chỗ.

Gây án xong, An hoảng sợ bỏ chạy về nhà. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã ập đến bắt giữ kẻ phạm tội.

Tại tòa, bà Nguyễn Thị Đ. (mẹ An) cho hay khi mới chào đời, An phát triển như bao đứa trẻ bình thường khác. Gia đình khó khăn, An còn biết suy nghĩ phải đi làm ăn xa để kiếm thêm thu nhập.

Mấy năm sau, An trở về rồi cũng lấy vợ sinh con. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, bởi cũng từ đây An bắt đầu có những biểu hiện, hành động không bình thường. Thuốc men mãi không khỏi, gia đình cũng chạy vạy ngược xuôi vay tiền đưa con đi chữa bệnh nhưng mọi hy vọng đều bị dập tắt.

Kết luận giám định pháp y tâm thần cũng cho thấy An mắc chứng tâm thần phân liệt. Trước, trong và sau khi gây án, An bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tháng 10-2012, An được đưa đi chữa bệnh bắt buộc, đến nay tình trạng bệnh đã ổn định.

Được triệu tập tới tòa, vợ An có mặt và được cử ngồi cùng An trong suốt cả phiên xét xử để đỡ An khỏi ngã cũng như nhắc nhở chồng trả lời đúng những câu hỏi của HĐXX.

Hành vi phạm tội của An nhanh chóng được làm rõ. Bị cáo được HĐXX cho nói lời sau cùng, An vẫn ngồi trước vành móng ngựa, mặt cúi gằm xuống rồi đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ: “Cháu biết cháu phạm tội lớn rồi, mong tòa cho cháu về với con cháu”.

Xét thấy lời khai của bị cáo là hoàn toàn phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với kết quả thực nghiệm hiện trường cùng với những người làm chứng, căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tòa đã quyết định tuyên mức án như trên.