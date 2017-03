Người thân bị cáo chặn xe cảnh sát, gây rối tại tòa án

Nhiều người la ó, giằng co và phản ứng dữ dội sau khi nghe tòa công bố quyết định hoãn xử vụ án trộm cắp tài sản mà tòa vừa mới khai mạc phiên xử trước đó.

Những người la ó, phản ứng là người thân của các bị cáo trong vụ án này. Họ phản ứng rất dữ với lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp bảo vệ phiên tòa. Họ liên tục đòi tòa phải xét xử tiếp nếu không phải trả tự do cho các bị cáo. Quang cảnh tòa án nhốn nháo. Công an đã đưa ba bị cáo bị tạm giam (bảy bị cáo được tại ngoại) ra xe chở bị cáo. Người nhà của các bị cáo tiếp tục chạy ra chặn đầu xe, xô đẩy, phản ứng với công an và yêu cầu không được chở các bị cáo đi.

Người thân các bị cáo đang ngăn cản công an đưa các bị cáo về trại tạm giam. Ảnh: TK

Lực lượng công an gồm 20 người đã phải dàn ngang chặn những người quá khích để xe chở bị cáo chạy đi. Nhiều người còn quay lại phía trong tòa yêu cầu tìm đại diện VKSND huyện Châu Đức giữ quyền công tố tại tòa để chất vấn. Khoảng 15 phút sau, nhờ sự can thiệp của công an, những người này mới dừng lại. Không có ai bị lập biên bản để xem xét, xử phạt hành chính.

Được biết vụ trộm cắp này do 10 bị cáo thực hiện. Từ ngày 28-2 đến 1-10-2013, Huỳnh Sơn Long (Long Vịt, 18 tuổi) cùng các đồng phạm đã thực hiện sáu vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Châu Đức. Trong đó Long tham gia năm vụ với tổng giá trị tài sản trộm cắp gần 129 triệu đồng.

Ông Đào Trọng Hải, Chánh án TAND huyện Châu Đức, cho biết phiên tòa hôm qua phải hoãn vì vắng mặt hai người bị hại cùng một người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. “Việc vắng mặt của người bị hại ảnh hưởng đến quá trình xét xử tại phiên tòa vì thế tòa hoãn phiên tòa. Ba lần trước đó tòa hoãn xử để điều tra bổ sung những tình tiết mới. Chúng tôi đã giải thích rõ với gia đình các bị cáo nhưng họ vẫn phản ứng quá khích. Chúng tôi thông báo với Công an thị trấn Ngãi Giao để lập biên bản ghi nhận vụ việc và xử lý những người có hành vi gây rối tại tòa” - ông Hải nói.