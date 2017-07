Người tố phó chánh án huyện không được khen thưởng

Ban thi đua khen thưởng của Sở Nội vụ tỉnh xác định ông Thụt có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng, nhưng không được khen thưởng. Vì khoản 4, Điều 3 Thông tư liên tịch 01/2-15 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ (về khen thưởng cá nhân lập thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng) quy định: Không khen thưởng đối với cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật đến mức bị xem xét trách nhiệm hình sự hoặc khi thành tích xuất sắc đã được xác định là thành tích giảm nhẹ khi xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra khoản 2 Điều 7, Quyết định số 11/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk cũng quy định: Không xét khen thưởng và không trình cấp trên khen thưởng với những người trong thời gian đang xem xét kỷ luật, liên quan đến vụ án, vụ việc tiêu cực mà chưa có kết luận của cơ quan chức năng…



Ông Thụt tại TAND huyện Ea Kar, Đắk Lắk sau phiên xử sơ thẩm. Ảnh: N.QUYNH

Trường khi ông Thụt, có thành tích tố cáo tiêu cực nhưng nhưng khi đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (là bị cáo trong vụ án vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ). Do đó, ông Thụt không thuộc diện được khen thưởng.



Tuy nhiên, Sở Nội vụ đã đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét thành tích xuất sắc của ông Thụt trong việc tố cáo hành vi tham nhũng làm căn cứ, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm khi xử lý hành vi vi phạm pháp luật của ông.

Trước đó ông Thụt đã làm đơn gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị được khen thưởng. Ngày 9-2, Ban Nội chính có công văn cho biết sẽ lưu đơn theo dõi, khi nào có kết luận điều tra của CQĐT VKSND Tối cao về hành vi phạm tội của bị can Hoa thì cơ quan này sẽ hướng dẫn ông gửi đơn để xem xét khen thưởng. Vì thế sau khi có kết luận điều tra về hành vi nhận hối lộ của bà Hoa, ngày 19-6 ông Thụt đã có đơn kiến nghị được khen thưởng.

Như đã phản ánh khi ông Thụt điều khiển ô tô lưu thông trên địa bàn xã Cư Yang huyện Ea Kar thì va chạm với xe đạp do bà G. khiến bà này tử vong. Ông Thụt đã bồi thường 110 triệu đồng và được gia đình nạn nhân làm đơn bãi nại. Trong quá trình TAND huyện Ea Kar chuẩn bị xét xử thì ông tố cáo hành vi nhận hối lộ của bà Hoa với tư cách là thẩm phán giải quyết vụ án. Bà Hoa liên tục vòi vĩnh tiền để xử án treo, nếu ông Thụt không đưa thì sẽ xử tăng án 5-15 năm tù. Tháng 12-2016, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án nhận hối lộ của bà Hoa, sau đó chuyển cho CQĐT của VKSND Tối cao điều tra theo thẩm quyền (vì nghi can là cán bộ thuộc cơ quan tư pháp)…

Riêng ông Thụt thì vẫn bị TAND huyện Ea Kar xét xử sơ thẩm tuyên phạt 18 tháng tù, nên ông kháng cáo kêu oan. Nhiều ý kiến cho rằng việc xử tù là quá nặng vì gia đình người bị hại đã có đơn bãi nại dân sự và không yêu cầu điều tra, xử lý về hình sự ông Thụt. Vì thế tòa nên vận dụng khoản 3 Điều 29 BLHS 2015 (áp dụng quy định có lợi), để miễn TNHS cho ông Thụt.