Nguyên Đội trưởng QLTT Long An lãnh án vì ‘giải cứu’ phân dỏm

Ngày 1-4, TAND huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đã tuyên phạt ông Huỳnh Văn Hữu, nguyên Đội trưởng Đội QLTT số 7, thuộc Chi cục QLTT tỉnh Long An 12 tháng tù giam về tội: lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Ông Nguyễn Tấn Tài, ngụ huyện Châu Thành, Long An, bị tòa tuyên phạt sáu tháng tù treo về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

Như đã thông tin, cuối tháng 1-2015, trong số các mẫu phân bón thử nghiệm không đạt chất lượng có 100 bao phân bón NPK 20-20-15+TE là sản phẩm phân bón cao cấp của Công ty H.A, đang lưu kho tại cửa hàng Út Hoành, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng (Long An).



Hai kết quả kiểm nghiệm mẫu phân bón có chỉ số K2O khác nhau - Ảnh: T.PHÚC

Ngày 29-1-2015, ông Hữu đề nghị kiểm soát viên Dương Văn Thật tách riêng hồ sơ của Cửa hàng Út Hoành, giao cho ông nắm giữ. Mười ngày sau, kết quả thử nghiệm đột nhiên thay đổi từ mẫu phân bón không đạt (K2O: 11,7%), trở thành mẫu phân bón đạt chất lượng với chỉ tiêu K2O: 14,8%.

Trên cơ sở kết quả được cải sửa, ông Hữu ký tiếp thông báo kết quả thử nghiệm mẫu phân bón lấy tại cửa hàng Út Hoành: đạt yêu cầu chất lượng và cho phép hàng hóa được lưu thông trên thị trường. Nhờ vậy, 100 bao phân bị niêm phong đã “biến mất” khỏi Cửa hàng Út Hoành.

Ngày 29-10-2015, ông Hữu bị phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Long An bắt tạm giam để điều tra, sau đó cho tại ngoại chờ tòa xét xử.