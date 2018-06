Nguyên nhân phó thống đốc đã về hưu vẫn phải hầu tòa

Hôm nay (25-6), TAND TP.HCM xử sơ thẩm vụ án thiếu trách nhiệm gây thất thoát hơn 15.000 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Xây dựng VN (VNCB).



Các bị cáo hầu tòa gồm nguyên phó thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình, Hà Tấn Phước (nguyên tổ trưởng tổ giám sát, nguyên phó giám đốc NHNN Chi nhánh Long An), Phạm Thế Tuân (nguyên tổ phó tổ giám sát, nguyên phó giám đốc Vietcombank Chi nhánh TP.HCM), Lê Văn Thanh (nguyên chánh Thanh tra NHNN tỉnh Long An) và Ngô Văn Thanh (nguyên thành viên tổ giám sát, nguyên phó phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Long An ) cùng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm theo khoản 2 Điều 285 BLHS 1999.