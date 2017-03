Nguyên phó công an thị xã lãnh án vì nghi can chết

Tại phiên tòa, hai nguyên sĩ quan công an đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy vậy, hai bị cáo vẫn cho rằng việc phạm tội xuất phát từ mong muốn khám phá nhanh chuyên án phá rừng. Còn việc ông Hoàng Văn Ngài tự tử là nằm ngoài dự tính.

Cuối cùng HĐXX tuyên phạt Nam hai năm sáu tháng tù, Tùng hai năm tù nhưng cho hưởng án treo. Tuy vậy, người nhà nạn nhân nghi ngờ quá trình tạm giữ ông Ngài đã bị đánh đập dẫn đến tử vong nên họ cho biết sẽ kháng cáo bản án.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố, giữa tháng 3-2013, Công an thị xã Gia Nghĩa tạm giữ ông Ngài để làm rõ việc phá rừng. Sau hai ngày tạm giữ, đến chiều 17-3-2013, công an phát hiện ông Ngài nằm bất động trong phòng. Lập tức, ông Ngài được đưa đi cấp cứu nhưng ông đã chết trước khi đến bệnh viện. Tháng 7-2014, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án và ba tháng sau, CSĐT Bộ Công an đã bắt tạm giam Nam và sau đó Nam, Tùng bị VKSND Tối cao truy tố về tội giữ người trái pháp luật.

ĐẠI DŨNG