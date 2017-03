Nguyên phó Công an TP Tuy Hòa: “Chúng tôi đã sai rồi!”

Chiều nay (7-4), tiếp tục phần xét hỏi của phiên tòa sơ thẩm xử lại vụ án dùng nhục hình, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên), bị cáo Lê Đức Hoàn, thượng tá, nguyên Phó Công an TP Tuy Hòa, lần đầu tiên một mình đứng trước vành móng ngựa để trả lời nhiều câu hỏi của HĐXX, đại diện VKS và các luật sư.

Bị cáo Hoàn cho rằng cáo trạng của VKSND Tối cao quá nghiêm khắc. “Cáo trạng trước đây VKSND Tối cao xác định tôi có dấu hiệu phạm tội nhưng chưa đến mức xử lý hình sự; đồng thời kiến nghị giám đốc Công an tỉnh xử lý kỷ luật tôi với hình thức cảnh cáo. Mặt khác, trong chuyên án này, tuy tôi là trưởng ban chuyên án nhưng cũng đã xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên, có cán bộ Phòng PC45 Công an tỉnh tham gia”- bị cáo Hoàn trần tình.



Bị cáo nguyên Phó Công an TP Tuy Hòa Lê Đức Hoàn nhận trách nhiệm đã để xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Ảnh: TẤN LỘC

Bị cáo Hoàn khai cho rằng mình không chỉ đạo bắt anh Ngô Thanh Kiều mà chỉ yêu cầu cán bộ cấp dưới phối hợp với Công an huyện Tây Hòa giám sát đối tượng của chuyên án, khi nào anh Kiều về thì mời đến Công an TP Tuy Hòa làm việc. Hoàn không biết việc cán bộ cấp dưới đến nhà bắt anh Kiều lúc 3g sáng ngày 13-5-2012. Lúc 6g sáng 13-5-2012, một cán bộ cấp dưới báo cho Hoàn biết là đã đưa Kiều về Công an xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa. Lúc đó, Hoàn yêu cầu cán bộ cấp dưới đề xuất xe, cùng với cán bộ Phòng PC45 đưa anh Kiều về Công an TP để làm việc.

Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Khi đưa anh Kiều về Công an TP Tuy Hòa để điều tra là chưa có lệnh, cũng không phải bắt trong trường hợp khẩn cấp. Lúc đó, bị cáo cũng thấy. Trong trường hợp này, về mặt pháp luật, bị cáo thấy có đúng không?” Bị cáo Hoàn nói: “Đối với Ngô Thanh Kiều tại thời điểm đó đã có tài liệu, chứng cứ chứng minh là trực tiếp phạm tội gây ra các vụ án trộm cắp trên địa bàn TP Tuy Hòa, Sông Cầu, Gia Lai, Khánh Hòa. Như vậy, việc còng tay Kiều là không có gì sai, bởi vì trên đường đi, lái xe không đảm bảo nên phải còng; cũng là để đề phòng đối tượng bỏ chạy hoặc có trường hợp không an toàn”.

Đại diện VKS hỏi “Bị cáo có chỉ đạo đi bắt Kiều không?”, bị cáo Hoàn khăng khăng: “Tôi không chỉ đạo bắt. Việc anh em đến xã Hòa Đồng lúc 3g sáng 13-5-2012 bắt như thế nào thì tôi không biết”.

Các luật sư cũng hỏi: “Bị cáo nói mời anh Kiều về Công an TP Tuy Hòa sao lại bắt lúc 3g sáng?”, bị cáo Hoàn lặp lại câu trả lời trên.

Khi luật sư bảo vệ gia đình bị hại hỏi: “Gần 10 năm làm lãnh đạo Công an TP, bị cáo đã có bao nhiêu lần chỉ đạo đến nhà bắt người dân mà không có lệnh?”, ông Hoàn nói: “Tôi không bao giờ chỉ đạo đến nhà bắt người dân mà không có lệnh bắt”.

Bị cáo Hoàn khai: khi đưa anh Kiều đến Công an TP Tuy Hòa, Hoàn đã phân công Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội- PC45 Công an tỉnh Phú Yên), Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy, cán bộ Công an TP Tuy Hòa) lấy lời khai. Sau đó, cán bộ cấp dưới đã làm gì, Hoàn không để ý và không biết.

Ông Hoàn cho rằng trưa hôm đó đã phân công lãnh đạo đội ở lại có trách nhiệm mua cơm nước cho cán bộ và đối tượng ăn; đồng thời có trách nhiệm phân công để quản lý vì hôm đó có rất nhiều lực lượng làm việc tại Công an TP Tuy Hòa. “Trước khi đi về, tôi đã phân công anh em cụ thể. Bản thân tôi đã kiểm tra, chỉ đạo anh em nhưng không phát hiện được. Việc sai nghiêm trọng của anh em xảy ra ngoài tầm kiểm soát của tôi. Mặt khác, theo quy định của ngành công an, trưởng ban chuyên án không phải lúc nào cũng ngồi một bên giám sát để theo dõi việc làm của anh em mà việc làm cụ thể từng người đã được phân công”- bị cáo Hoàn nói.

Bị cáo Hoàn khai rằng sau khi ăn cơm trưa, Hoàn lên tầng ba rồi đóng cửa trong khi anh Kiều đang ở tầng 1 nên không nghe Kiều kêu la, cũng không có ai báo lại là anh Kiều bị đánh hay kêu la. Bị cáo Hoàn khai: trước khi đưa anh Kiều đến Phòng PC45 Công an tỉnh làm việc, Hoàn thấy anh Kiều mệt nhưng không rõ vì sao. Cựu phó Công an TP Tuy Hòa thừa nhận “Anh em có thiếu sót” trong việc không làm biên bản giao nhận người tại Công an xã Hòa Đồng và tại Công an tỉnh.

Luật sư bảo vệ gia đình bị hại hỏi: “Chuyên án 312T gồm có nhiều người lãnh đạo, trong đó có Công an TP, Công an tỉnh nhưng VKSND Tối cao chỉ khởi tố mình bị cáo tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo có thấy mình oan và có ý kiến gì về việc này không?”, bị cáo Hoàn trả lời” Với vai trò trưởng ban chuyên án, tôi cũng thấy thiếu sót, trách nhiệm đó thuộc về tôi. Tôi không muốn ai vào vòng lao lý nữa. Chuyện này do anh em va vấp, anh em làm sai. Chính vì vậy, giờ phút này chúng tôi mới đứng trước vành móng ngựa. Cũng mong gia đình nạn nhân rộng lòng tha thứ, chúng tôi cũng đã sai rồi!”.