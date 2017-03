Nguyên phó Công an Tuy Hòa được đề nghị án treo

Đại diện VKSND Phú Yên trình bày bản luận tội. Ảnh: TẤN LỘC

Theo đó, VKS đề nghị phạt bị cáo Lê Đức Hoàn (thượng tá, nguyên Phó Công an TP Tuy Hòa) 9 đến 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. VKS đề nghị tuyên 5 bị cáo cựu sĩ quan công an cùng phạm tội dùng nhục hình, với mức án đề nghị phạt như sau:

Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, trinh sát Công an TP Tuy Hòa) 7 đến 8 năm tù. Hai bị cáo Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội- PC45 Công an tỉnh Phú Yên), Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy, cán bộ Công an TP Tuy Hòa) mỗi bị cáo 2,5 đến 3 năm tù. Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá, cán bộ Công an TP Tuy Hòa) 2 năm đến 2,5 năm tù. Đỗ Như Huy (nguyên trung úy, cán bộ Công an TP Tuy Hòa) 2 năm đến 2 năm 3 tháng tù cho hưởng án treo.



Các bị cáo nghe VKS đề nghị mức án phạt. Ảnh: TẤN LỘC

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ 26-3-2014 đến 3-4- 2014, TAND TP Tuy Hòa tuyên phạt Nguyễn Thân Thảo Thành 5 năm tù, Nguyễn Minh Quyền 2 năm tù, Phạm Ngọc Mẫn 18 tháng tù, Nguyễn Tấn Quang 15 tháng tù cho hưởng án treo, Đỗ Như Huy 12 tháng tù cho hưởng án treo.

PLO sẽ thông tin chi tiết diễn biến phiên tòa chiều nay trong bản tin sau.