Nguyên thượng tá công an lừa đảo hơn 24 tỷ đồng

Viện KSND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành cáo trạng truy tố Y Tuyến K’sơr (nguyên thượng tá, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64, Công an tỉnh Đắk Lắk) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, Y Tuyến từng giữ chức vụ Phó trưởng Phòng kỹ thuật nghiệp vụ (PA71, Công an tỉnh Đắk Lắk) từ tháng 5-2012 đến tháng 4-2014 và Phó trưởng Phòng PC64 từ tháng 5-2014 đến tháng 8-2016.

Trong thời gian giữ các chức vụ trên, Y Tuyến tung tin bản thân quen biết nhiều lãnh đạo Bộ Công an, có khả năng xin vào học tại các trường ngành công an, xin vào làm việc trong lực lượng công an tại nhiều tỉnh thành; có khả năng xin chuyển công tác từ đơn vị này đến đơn vị khác.

Để tạo lòng tin, Y Tuyến còn giới thiệu bản thân mang cấp hàm thượng tá, lấy danh nghĩa Phó trưởng Phòng PA71, PC64 Công an tỉnh Đắk Lắk để những người bị hại tin tưởng giao tiền.



Một trong những giấy nhận tiền mà bị cáo Y Tuyến đã viết

Trong khoảng thời gian từ năm 2013 - 2016, bị cáo Y Tuyến đã nhận tiền của 69 bị hại với tổng số tiền hơn 24 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Số tiền trên Y Tuyến sử dụng vào mục đích cá nhân, trả nợ cho một số bị hại mà bị cáo này đã nhận tiền trước đó nhưng không lo được việc.

Tại các kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, chữ ký, chữ viết mang tên Y Tuyến K’sơr trong các giấy nhận tiền, vay tiền, giao tiền… do bị hại cung cấp, đều do bị cáo Y Tuyến viết ra.

Hiện toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển đến TAND tỉnh Đắk Lắk để xét xử theo quy định của pháp luật.