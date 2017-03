Nguyên thượng úy công an bắn chết đồng đội lãnh án

Sáng 28-9, tại Quảng Trị, Tòa án Cấp cao TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ nguyên thượng úy công an Lê Văn Hùng (SN 1981, công tác tại Phân trại số 2, Trại giam Nghĩa An - Bộ Công an) bắn chết đồng đội là Trần Đức Hùng (phó phân trại).



Bị cáo Lê Văn Hùng tại tòa. Ảnh: NGUYỄN DO

Trước đó, vào khoảng gần 14 giờ ngày 23-8-2015, theo yêu cầu của cấp trên, Lê Văn Hùng nhận một khẩu súng K59 và sáu viên đạn rồi nhận hai phạm nhân đến khu trồng rau và chăn nuôi để lao động.

Hơn 1 tiếng sau, Trần Đức Hùng cùng với một cán bộ trực ra chỗ Lê Văn Hùng đang làm nhiệm vụ. Tại đây, Lê Văn Hùng đến chào hỏi thì bị Trần Đức Hùng buông lời nhục mạ, xúc phạm.

Trong lúc lời qua tiếng lại, vì bức xúc nên Lê Văn Hùng rút súng K59 hướng về phía Trần Đức Hùng bắn nhưng không trúng. Lúc này Trần Đức Hùng chạy đến xô xát nhằm cướp súng thì bị Lê Văn Hùng quật ngã rồi bắn tổng cộng ba phát súng khiến Trần Đức Hùng tử vong.

Tại phiên sơ thẩm xử ngày 27-5, TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hùng 10 năm tù giam (chín năm về tội giết người, một năm về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng). Bị cáo Lê Văn Hùng phải đền bù thiệt hại về vật chất và tinh thần cho gia đình bị hại 124 triệu đồng và cấp dưỡng mỗi tháng 2 triệu đồng cho hai con nhỏ của bị hại đến khi đủ 18 tuổi.

Ngày 23-6-2016, viện trưởng VKSND cấp cao Đà Nẵng đã ký quyết định kháng nghị với bản án sơ thẩm vì cho rằng hành vi của Hùng có tính côn đồ, cố ý phạm tội đến cùng gây hậu quả nghiêm trọng là chết người. Tuy nhiên, phiên xử sơ thẩm đã bỏ lọt, mức hình phạt nhẹ chưa có tính răn đe.

Bị cáo Lê Văn Hùng cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do phạm tội trong lúc đã có hơi men, bị kích động mạnh vì bị chửi bới.

Tại phiên tòa, luật sư Lê Văn Hiến - người bảo vệ quyền lợi cho bị hại cho rằng tại phiên sơ thẩm, VKSND tỉnh Quảng Trị đã nhìn thấy hành vi của Hùng là côn đồ, cố ý phạm tội đến cùng nhưng bị tránh đi.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND Cấp cao TP Đà Nẵng đã chấp nhận khánh nghị, tăng mức hình phạt đối với Lê Văn Hùng 12 năm tù về tội “giết người” và hai năm tù về tội “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng mức hình phạt 14 năm tù.