Nguyên thượng úy công an buôn ma túy

Chiều 3-3, đại tá Đoàn Thế Tân, Trưởng phòng tham mưu Công an Bến Tre, người phát ngôn công an tỉnh xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Trọng Công (SN 1982) nguyên thượng úy công tác tại đội kỹ thuật hình sự công an huyện Bến Lức (Long An) về tội mua bán trái phép ma túy.

Trung tuần tháng 9-2013, vợ của Công phát hiện chồng có mối quan hệ với một phụ nữ khác đang sinh sống trên địa bàn huyện. Bức xúc, vợ thượng úy Công cho người theo dõi nắm quy luật, thời gian đi lại để chờ cơ hội bắt quả tang. Lúc phát hiện chồng cùng bạn gái vào nhà nghỉ nằm ven quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Thạnh Đức, vợ ông Công cùng một số người chạy vào bắt quả tang tại trận.

Ngày 15-11, Giám đốc công an tỉnh Long An ký và công bố quyết định buộc thôi việc đối với thượng úy Lê Trọng Công. Ra khỏi ngành, Trọng Công chơi với nhóm bạn bè ở thị trấn Bến Lức có biểu hiện mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Sau đó nhóm này bị công an huyện Bến Lức bắt giữ, riêng Trọng Công rời khỏi địa phương, xuống Bến Tre để tiếp tục hoạt động mua bán cái chết trắng.

Trọng Công là con trai lớn của trung tá Lê Công Xi, phó đội trưởng đội tuyên truyền, phòng công tác chính trị Công an Long An, chuyên viết về lĩnh vực tội phạm, trong đó có nhiều bài viết về tội phạm ma túy. Ông Công Xi cũng vi phạm đạo đức lối sống và bị kỷ luật khiển trách vào giữa năm 2014.

Theo H.Minh/NLĐO