Nguyên thượng úy CSGT bị đề nghị từ 10 đến 11 năm tù

Theo đại diện VKS, lời khai nhận tội của các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với các chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án có sơ sở khẳng định hành vi phạm tội của các bị cáo. Tại tòa bị cáo Như không nhận tội, nhưng căn cứ lời khai các bị cáo khác, kết luận giám định, biên bản hiện trường và các tài liệu khác có đủ cơ sở kết luận bị cáo phạm tội như cáo trạng quy kết.

Hành vi của các bị cáo thỏa mãn dấu hiệu tội cố ý gây thương tích theo khoản 3, điều 104, BLHS. Hành vi của các bị cáo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm đến tính mạng của anh Chín, gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân, cần phải trừng trị nghiêm

Về vai trò của từng bị cáo, VKS nhận định, bị cáo Như gián tiếp cùng đồng phạm thực hiện tội phạm, nhưng quanh co chối tội nên cần phải xử lý nghiêm. Tình tiết giảm nhẹ của bị cáo là chưa có tiền án tình sự, có cha me là người có công, chủ động khắc phục gia đình bị hại 100 triệu đồng.

Bị cáo Chung có vai trò tích cực lôi kéo các các bị cáo khác, bản thân có tiền án, khi ra tù không cải sửa bản thân mà tiếp tục phạm tội, cần xử lý nghiêm khắc. Nhưng Chung khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải, nên cần giảm một phần hình phạt.

Bị cáo Vũng với vai trò đồng phạm và trực tiếp đánh bị hại, nhưng cũng được hưởng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn nhận tội. Bị cáo Vương với vai trò đồng phạm, trực tiếp gây phạm tội có tính chất côn đồ, nhưng đầu thú và thành khẩn.

Bị cáo Hạnh đồng phạm, trực tiếp đánh, có tình chất côn đồ, nhưng phạm tội 17 tuổi 2 tháng, đầu thú, cần giảm nhẹ một phần.

Từ đó VKS đề nghị phạt bị cáo Phạm Sỹ Hoài Như (nguyên thượng úy CSGT), Nguyễn Minh Chung từ 10 đến 11 năm tù, Ngô Thành Vương, Trần Đức Vững từ 8 đến 9 năm tù; bị cáo Phạm Thanh Kim Hạnh từ 4 đến 5 năm tù.

Đề nghị tòa tuyên tịch thu tiêu hủy những vật chứng trong vụ án không còn giá trị sử dụng và buộc các bị cáo liên đới bồi thường những chi phí hợp lý cho gia đình bị hại theo đúng quy định pháp luật.



Trước khi vào phần tranh luận tòa đã công bố toàn bộ kết luận giám định pháp y mới của Viện Pháp y quốc gia - phân viện tại TP.HCM.

Kết luận cho thấy nguyên nhân ông Chín chết là suy hô hấp cấp do dị vật làm tắc đường hô hấp trên bệnh nhân sau mổ khâu thủng ruột non. Có thể do tai biến hậu phẫu trào ngược dịch dạ dày và thức ăn vào đường hô hấp dẫn đến tử vong.

Tại tòa nhân chứng Nhân là anh ruột cũng là người được bị hại Chín gọi điện sau khi bị cáo Như giữ xe và sau khi bị đánh khai đã chạy đến hiện trường và bệnh viện ngay sau khi xảy ra sự việc.

Theo đó khi gọi điện cho anh ruột mình lần thứ hai ông Chín đã nói: “Anh ơi, công an đánh chết em rồi!”, cuộc gọi này diễn ra chỉ năm phút sau cuộc gọi thứ nhất khi ông Chín báo mình bị tổ CSGS do bị cáo Như làm tổ trưởng giữ xe lập biên bản. Đang nói chuyện thì ông Nhân vẫn nghe thấy tiếng ông Chín bị đánh và liền sau đó không liên lạc được nữa. Khi đến bệnh viện thì ông thấy em mình đau vật vã, nằm trên băng ca quằn quại.

