Nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines bị khởi tố thêm tội

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an ngày 27-8 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Liêm (sinh năm 1955, trú tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) để điều tra về tôi tham ô tài sản...



Bị can Liêm. Ảnh công an cung cấp)

Bị can Liêm nguyên là Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương (Vinashinlines) và đang chấp hành hình phạt 19 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Việc khởi tố bị can đối với Liêm nằm trong chuỗi điều tra mở rộng của vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản; chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; che giấu tội phạm xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines) của cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 7-7, công an cũng đã bắt giữ Giang Kim Đạt, người bị truy nã đặc biệt của vụ án nói trên. Quá trình đấu tranh bước đầu, Đạt đã khai nhận về hành vi phạm tội tham ô, chiếm đoạt với số tiền lên tới gần 19 triệu USD. Thủ đoạn của Đạt là thông đồng cấu kết với nước ngoài gửi giá ăn chia hoa hồng (1% giá trị hợp đồng mua tàu và tiền chênh lệch khi cho thuê tàu từ 1 đến 2 giá).

Thông tin ban đầu, Liêm là đồng phạm với Giang Kim Đạt trong vụ tham nhũng tại Vinashinlines.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của bị can Trần Văn Liêm và những người có liên quan để xử lý trước pháp luật.