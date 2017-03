Nguyên trưởng công an huyện ăn chặn trầm kỳ lãnh 9 năm tù

Năm bị cáo trong vụ ăn chặn kỳ nam bị phạt tổng cộng 27 năm sáu tháng tù. Ảnh: TẤN LỘC

Sáng 17-8, sau ba ngày xét xử, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Nguyễn Thành Trung (nguyên thượng tá, trưởng Công an huyện Khánh Sơn, phó giám thị Trại tạm giam Công an Khánh Hòa) chín năm tù tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tòa cũng tuyên ba bị cáo khác đều là cựu cán bộ Công an huyện Khánh Sơn cùng phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; trong đó phạt Nguyễn Hồng Hà (nguyên trung tá, Đội trưởng Đội CSGT), Vũ Anh Trung (nguyên thiếu tá, Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường) mỗi bị cáo 5 năm sáu tháng tù, Trần Lệ Kiên (nguyên thượng úy, Đội phó Đội Cảnh sát thi hành án hình sự - hỗ trợ tư pháp) 5 năm tù. Ngoài ra, tòa cũng phạt Luân Văn Nam (ngụ thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn) hai năm sáu tháng tù cùng về tội danh trên với vai trò đồng phạm. Tòa cũng tuyên buộc Nguyễn Thành Trung phải trả lại cho nhà nước 220 triệu đồng.



Bị cáo Nguyễn Thành Trung, nguyên Trưởng Công an huyện Khánh Sơn, bị phạt chín năm tù.

Bản án kết luận: tháng 9-2012, tại khu vực núi Gộp Ngà thuộc xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn nổi lên tình trạng nhiều người kéo đến đào bới, tìm kiếm kỳ trái phép, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương. UBND huyện Khánh Sơn thành lập Đội liên ngành, có nhiệm vụ vận động, ngăn chặn người dân đào tìm trầm kỳ ở Gộp Ngà (gọi tắt là đội liên ngành) do Vũ Anh Trung làm đội trưởng, Nguyễn Hồng Hà làm đội phó. Tối 26-9-2012, khi nhóm các ông Trần Văn Khánh, Nguyễn Ngọc Thừa đào được một đoạn trầm kỳ, nhiều người dân bao vây, la hét. Sợ bị cướp mất đoạn trầm kỳ, các ông Khánh, Thừa giao đoạn trầm kỳ trên cho Trần Lệ Kiên cất giữ. Tiếp đó, một nhóm người khác cũng đào được đoạn trầm thì Nguyễn Hồng Hà thu giữ, giao cho Luân Văn Nam đem giấu. Tối 27-9-2012, Nguyễn Thành Trung đến quán cà phê G.N (ở thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn) gặp các cán bộ công an gồm Vũ Anh Trung, Nguyễn Hồng Hà cùng Trần Văn Khánh (đại diện nhóm phu trầm) và đại diện bảo kê bãi trầm để bàn chuyện bán trầm. Nguyễn Thành Trung yêu cầu phải đưa đoạn trầm kỳ để mình đem đi bán, đồng thời thống nhất tỉ lệ ăn chia là đội liên ngành 40%, nhóm phu trầm 40%, nhóm bảo kê của Nam- Vương 20%. Ngày hôm sau, sau khi bán xong trầm kỳ, Nguyễn Thành Trung trực tiếp chia cho nhóm bảo kê 800 triệu đồng, đội liên ngành 1,4 tỉ đồng, nhóm phu trầm 1,6 tỉ đồng. Tiếp đó, Nguyễn Thành Trung đem bán đoạn trầm kỳ thứ hai với giá 350 triệu đồng, rồi cho nhóm bảo kê 20 triệu, còn lại giao Hà giữ. Bản án xác định hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại đối với nhà nước hơn 4,1 tỉ đồng.

Bản án nhận định: trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các bị cáo Nguyễn Hồng Hà, Vũ Anh Trung, Trần Lệ Kiên, Luân Văn Nam đều khai nhận hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Nguyễn Thành Trung cho rằng mình không biết, không tham gia bàn việc bán trầm cũng như không chia tiền, VKS truy tố oan vì Trung không phạm tội. Nguyễn Thành Trung đưa ra chứng cứ ngoại phạm là từ 18g30 đến 22g ngày 27-9-2012 bị cáo này nhậu với một năm người khác tại quán H.Q (ở TP Cam Ranh, Khánh Hòa), trong đó có các ông Nguyễn Thành Phấn, Chánh án TAND huyện Khánh Sơn, Nguyễn Văn Phương, Viện trưởng VKSND huyện… không có mặt ở quán cà phê G.N nên không tham gia bàn việc bán trầm kỳ chia nhau. Tuy nhiên, lời khai của một số người làm chứng cho thấy Trung có mặt tại quán nhậu sau 22g. Còn lời khai của một số nhân chứng khác khẳng định tối 27-9-2012 bị cáo Trung bàn việc bán trầm, đưa ra tỉ lệ ăn chia, được giao trầm đi bán và sau đó chia tiền. Mặt khác, Trung cũng người bán đoạn trầm kỳ thứ hai và giao tiền sau đó.