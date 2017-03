Nhận 8 triệu đồng, một thư ký tòa lãnh sáu tháng tù

Bị cáo Trần Thị Diễm My, bị bắt quả tang nhận tiền của đương sự hôm 12-9-2014. My bị kết tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 8 triệu đồng của Lê Thị Thu Ba - đương sự trong một vụ án do TAND huyện Vĩnh Lợi đang thụ lý mà My là thư ký phụ trách vụ án này.

Theo cáo trạng, vào 9 giờ ngày 11-9-2014, My đã nhận 3 triệu đồng của Thu Ba với lời hứa giúp chạy án cho Thu Ba thắng kiện. Đến sáng 12-9-2014, vụ án xử xong, Thu Ba thắng kiện và đưa thêm cho My 5 triệu đồng. Khi vừa nhận tiền xong (tại quán cà phê), My bị công an bắt quả tang và khởi tố tội nhận hối lộ, với tổng số tiền trước, sau đã nhận từ Thu Ba là 8 triệu đồng. Do Thu Ba chủ động tố giác trước cho Công an nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đưa hối lộ.

Ở cả hai cấp xét xử sơ và phúc thẩm vụ án này, HĐXX đều tuyên My phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tuyên mức án sáu tháng tù.

Theo HĐXX, bị cáo My khẳng định việc nhận tiền là có sự đồng ý của thẩm phán thụ lý vụ án, bà Hồ Huỳnh Tố Hiền, nên nếu có phạm tội thì cả bà Hiền cũng phạm tội, trong vai trò chủ mưu nhận hối lộ. Viện kiểm sát truy tố My ở tội nhận hối lộ, vì cho rằng My khai cấu kết với Hiền để nhận tiền chạy án cho Thu Ba. Do chưa đủ cơ sở để kết luận Thẩm phán Hiền dính líu nên viện truy tố My xử lý trước, tách phần bà Hiền ra chờ điều tra xử lý sau. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng các chứng cứ không đủ chứng minh Hiền có dính líu, trong khi bị cáo My, trong vai trò thư ký thì không đủ thẩm quyền tác động đến kết quả xét xử vụ án liên quan. Từ đó, HĐXX kết luận bị cáo My chỉ phạm tội lừa đảo, không phạm tội nhận hối lộ như truy tố của phía VKS.

Theo hồ sơ, 9 giờ ngày 11-9-2014, Thu Ba đưa cho My hai phong bì 3 triệu đồng (một cái 1 triệu đồng và một cái 2 triệu đồng), với ý thức hỗ trợ My 1 triệu đồng, thẩm phán Hiền 1 triệu đồng để xử vụ án của mình. Đưa xong, Thu Ba có nhắn tin vào máy điện thoại của Hiền báo “đã gửi quà qua My”.



Chiều cùng ngày, Thu Ba được My báo lại là Hiền không chịu nhận, có vẻ do chê ít. Thu Ba hứa sẽ đưa thêm nhưng lại ngầm tức giận và báo công an để sáng hôm sau, 12-9-2014 đưa thêm 5 triệu đồng cho công an bắt quả tang.