Nhân viên bị trừ lương nên trộm của công ty cho bõ tức

Ngày 26-7, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin hưởng án treo, tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo Trần Công Danh (25 tuổi) chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản.



Bị cáo Danh tại tòa ngày 26-7. Ảnh: NN



Tại tòa, bị cáo Danh cho rằng hành vi của bị cáo là nhất thời phạm tội do bực tức chuyện bị công ty phạt tiền ba lần trong ba tháng vì để mất đồ nhưng không chứng minh được lỗi do bị cáo.

Theo đó, hai tháng đầu mỗi tháng bị công ty trừ của bị cáo 3 triệu tiền lương, đến tháng thứ ba thì trừ toàn bộ lương. Do bực tức nên bị cáo mới lấy đồ của công ty để cho bõ tức! Đến nay bị cáo đã khắc phục toàn bộ thiệt hại cho bị hại… nên đề nghị tòa xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.



Tại tòa, thẩm phán chủ tọa đã phân tích cho bị cáo thấy lòng tham của bị cáo không phải tham lấy tài sản mà nguy hiểm hơn, đó là lòng tham muốn làm cho công ty nơi bị cáo làm việc bị suy giảm uy tín trong kinh doanh.

“Bị cáo nghĩ đơn giản nhưng gây hậu quả khôn lường. Có nhiều cách lựa chọn nhưng bị cáo không làm. Bị cáo nếu thấy bị đối xử không công bằng thì chọn cách đấu tranh hoặc có quyền khởi kiện lao động nếu thấy công ty áp dụng hình phạt sai… Ở đây, tính nguy hiểm trong hành vi của bị cáo còn cao hơn nhiều so với hành vi trộm cắp tài sản đơn thuần là chiếm đoạt tài sản” - vị thẩm phán nói.

Đại diện VKS cũng dành thời gian phân tích cho bị cáo hiểu về hành vi quá sai của bị cáo rằng cuộc sống vốn không dễ với ai, mình phải biết sửa mình để hòa nhập với cộng đồng. Mỗi công ty, cơ quan đều có một quy định, một sự khó tính riêng, mình phải tạo uy tín với công ty, cơ quan để có công việc tốt chứ cứ bực tức mà hành xử như bị cáo thì làm sao có thể hòa nhập cộng đồng được.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng án sơ thẩm đã tuyên là có tính chất khoan hồng với bị cáo. Bị cáo không thực hiện đúng nhiệm vụ nơi làm việc, làm giảm uy tín kinh doanh nơi làm việc của mình. Bị cáo phạm tội tại nơi làm việc của mình, đang có hình phạt đối với bị cáo nên cho bị cáo hưởng án treo là không có tính răn đe. Từ đó, tòa tuyên án như trên.

Theo hồ sơ, Danh là nhân viên phòng vé Công ty TNHH TB Cần thơ. Khoảng 23 giờ 35 ngày 12-9-2017, Danh và Lưu Thành Phúc trực chung ca với nhau. Trong lúc Phúc đi mua cơm ăn thì tại phòng vé chỉ có một mình Danh. Lúc này, Danh thấy có một gói hàng nhỏ bên ngoài có ghi thông tin là “linh kiện điện thoại” nên nảy sinh ý định lấy trộm. Danh mở gói hàng lấy trộm một điện thoại Iphone 7Plus rồi nhét hai chai dầu gió vào gói hàng, dán lại như cũ.

Đến ngày 14-9-2017, khoảng 2 giờ 30, Danh trực chung với Phúc. Trong lúc nhận hàng và kiểm kê thì Danh có để riêng một thùng hàng không kiểm. Sau đó, Danh lấy dao rọc giấy mở thùng hàng. Lúc Danh lấy ra mấy cái đồng hồ cầm trên tay thì Phúc cũng đi lại coi…

Phúc lấy một cái đồng hồ bỏ vào túi mình với mục đích để xài. Danh lấy hai chiếc đồng hồ đưa cho tài xế xe ôm Võ Đình Cường và lấy năm cái bỏ vào bọc rồi đóng thùng lại để trả cho khách…

Sau khi nhận thùng hàng về anh THT kiểm tra thì phát hiện không có điện thoại mà chỉ có hai chai dầu gió. Anh ĐQT nhận thùng hàng đồng hồ, do nghi ngờ thùng đã bị rọc mở nên mở thùng hàng ra kiểm thì phát hiện bên trong thiếu mất 11 chiếc đồng hồ. Từ đó, hai anh này phản ánh đến Công ty TB để làm rõ.

Sau khi kiểm tra camera an ninh tại phòng vé, Công ty TB tố giác Danh và Phúc ra công an…

Theo định giá, một điện thoại và ba đồng hồ có giá 14,8 triệu đồng. Riêng số đồng hồ không thu hồi được do không có hóa đơn, chứng từ, không xác định được đặc điểm, nhãn hiệu nên không có cơ sở trưng cầu định giá tài sản.

Cường không biết đồng hồ do Danh trộm được mà có nên không đủ cơ sở xử lý Cường. Phúc lấy một đồng hồ trị giá 850.000 đồng nhưng do Phúc chưa có tiền án, tiền sự nên chưa đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm trộm cắp tài sản nên đã bị công an xử phạt hành chính.