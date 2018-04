Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền tỉ từ... bạn thân của cha

Chiếm đoạt tiền tỉ từ bạn thân của cha

Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Cần Thơ vừa có cáo trạng truy tố Chung Thụy Ngọc Trâm (31 tuổi, dao dịch viên của Quỹ tiết kiệm Tây Đô thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam, Chi nhánh Cần Thơ) tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tải sản.

Theo cáo trạng, trong quá trình làm việc, Trâm phát hiện công tác quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại Quỹ tiết kiệm không chặt chẽ, chủ yếu căn cứ vào dữ liệu được sao chụp, tạo lập trên hệ thống mạng nội bộ TCBS, Trưởng quỹ ký sẵn vào các thẻ tiết kiệm chưa có nội dung (ấn chỉ trắng) rồi giao cho giao dịch viên quản lý và cho phép thủ tục tất toán thẻ tiết kiệm được nợ chứng từ là thẻ tiết kiệm nên Trâm nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng đã gửi vào Quỹ tiết kiệm.





Trong số các khách hàng của Trâm đã giao dịch có ông Văn Thiên Thành là bạn của cha ruột Trâm. Khi đến giao dịch tại Quỹ tiết kiệm, đều do Trâm làm thủ tục gửi tiết kiệm cho ông Thành. Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, Trâm nghĩ cách tất toán tiền gửi của ông Thành để chiếm đoạt.

Từ ngày 09-6-2011 đến 12-11-2011, Trâm lần lượt tất toán năm thẻ tiết kiệm của ông Thành đang mở tại Quỹ Tiết kiệm, với tổng số tiền là 770 triệu đồng. Để sự việc không bị phát hiện, khi đến hạn nhận lãi suất, Trâm lấy tiền cá nhân đưa đủ cho ông Thành.

Đến tháng 6-2012, ông Thành đến đưa thêm cho Trâm 130 triệu để mở một thẻ tiết kiệm mới. Lúc này Trâm lấy ấn chỉ trắng của ngân hàng được Trưởng Quỹ tiết kiệm Võ Vân Phượng ký tên sẵn giao cho Trâm quản lý khi có khách hàng đến giao dịch thì nhập thông tin phát hành cho khách hàng. Trâm tự ý tạo lập thông tin thẻ tiết kiệm với số tiền gửi 900 triệu đồng, kỳ hạn 1 năm, lãnh tiền lãi suất theo quý rồi đưa cho ông Thành. Tuy nhiên số tiền 130 triệu mà ông Thành đưa, Trâm không nhập tiền vào Quỹ tiết kiệm mà lấy sử dụng cá nhân, đồng thời lấy năm thẻ tiết kiệm ông Thành đưa, bổ sung vào chứng từ tất toán Trâm còn nợ lại.

Đầu năm 2014, ông Thành tiếp tục mang 600 triệu đến nhờ Trâm làm thủ tục mở thẻ tiết kiệm. Lúc này, Trâm cũng lấy ấn chỉ trắng do Trưởng quỹ ký tên sẵn để nhập dữ liệu thẻ tiết kiệm rồi đưa cho ông Thành nhằm chiếm đoạt tiền của ông Thành. Số tiền này, Trâm bổ sung hồ sơ để mở thẻ tiết kiệm cho mẹ ruột là Nguyễn Thị Phượng (210 triệu đồng) và nộp tiền vào tài khoản của Trâm mở tại ngân hàng để Sacombank 15 triệu đồng, còn lại 375 triệu đồng Trâm yêu cầu thủ quỹ đưa cho mình. Đến ngày cuối tháng 02-2014, Trâm tất toán thẻ tiết kiệm lập cho mẹ ruột.

Đến ngày 25-7-2014, do cần tiền tiêu xài nên, ông Thành nói với Trâm muốn rút ra 50 triệu đồng trong thẻ tiết kiệm 600 triệu đồng và Trâm đã lấy tiền cá nhân đưa cho ông Thành.

Đối mặt tù chung thân

Sau đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam sáp nhập vào Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín (Sacombank) nên Quỹ tiết kiệm đổi tên thành Quỹ tiết kiệm An Nghiệp - Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Cần Thơ. Lúc này, ông Thành yêu cầu Trâm chuyển đổi hai thẻ tiết kiệm do Ngân hàng Phương Nam phát hành thành thẻ tiết kiệm do Ngân hàng Sacombank phát hành. Do không có tiền hoàn trả cho ông Thành và Quỹ tiết kiệm để mở thẻ theo yêu cầu của ông Thành, mặt khác Ngân hàng Sacombank không cấp ấn chỉ trắng có chữ ký trưởng quỹ trước cho giao dịch viên, nên Trâm không lập được thẻ tiết kiệm khống cho ông Thành và đưa ra nhiều lý do kéo dài thời gian hẹn.

Đến ngày 25-7-2016, Trâm lấy thẻ tiết kiệm đã sử dụng để tẩy xóa nội dung và nhập tên ông Thành vào thẻ tiết kiệm, với số tiền gửi 550 triệu đồng đưa trước cho ông Thành, đồng thời thu lại thẻ tiết kiệm của ông Thành đang giữ và hủy bỏ. Còn thẻ tiết kiệm có số tiền gửi 900 triệu đồng, Trâm hẹn nhiều lần nhưng không đưa cho ông Thành.





Nghi ngờ, ông Thành đến Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Cần Thơ kiểm tra phát hiện hai thẻ tiết kiệm ông Thành đang giữ không có trong dữ liệu lưu trữ của ngân hàng, ông Thành không có số dư tại ngân hàng nên đã đi tố giác hành vi của Trâm.

Còn Trâm, sau khi nhận tiền ông Thành đến gửi tiết kiệm và tất toán các thẻ tiết kiệm, Trâm gửi lại Quỹ tiết kiệm bằng nhiều tài khỏan là tên của người thân của Trâm và tên của ông Thành với loại hình như tiền gửi, chứng chỉ huy động vàng. Sau đó, tiếp thục tất toán khi có nhu cầu cho người khác vay hoặc tiêu xài cá nhân. Qua đó Trâm chiếm đoạt số tiền 1 tỷ 450 triệu đồng, đến nay, Trâm không còn khả năng khắc phục cho Ngân hàng Sacombank và ông Thành.

Với hành vi trên, VKSND TP Cần Thơ đã truy tố Chung Thụy Ngọc Trâm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo Khoản 4 điều 140 BLHS năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Đối với các cá nhân Võ Văn Phượng, Dương Thị Ánh Liễu, Lê Ánh Tuyết, Nguyễn Thi Phượng không biết Trâm dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền từ Ngân hàng Sacombank và ông Thành nên Cơ quan điều tra không khởi tố xử lý.