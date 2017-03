Nhân viên trộm hàng hóa của chủ 16 lần

Ngày 7-4, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, giảm án cho bị cáo Nguyễn Thành Phương (33 tuổi, Cần Giuộc, Long An) từ chín năm xuống còn bảy năm tù về tội trộm cắp tài sản. Lý do bị cáo tự nguyện bồi thường thêm cho người bị hại.

Theo hồ sơ, Phương là nhân viên tại cửa hàng bán túi xách của chị D. trên đường Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình.

Tin tưởng Phương, chị D. giao chìa khóa kho hàng cho Phương để kiểm hàng, sắp xếp, dọn dẹp và giao hành cho khách. Lợi dụng sự sơ hở của chủ trong việc quản lý kho, từ tháng 1-2013 đến tháng 1-2014, Phương đã lấy trộm túi xách trong kho nhiều lần bán lấy tiền tiêu xài.

Sáng 27-1-2014, khi được yêu cầu sắp xếp lại hàng trong kho và chị D. không có mặt tại đây, Phương đã gọi cha mình đến chở hai bao hàng có 71 túi xách đi thì bị chủ phát hiện.



Nguyễn Thành Phương.

Tuy nhiên, chị D. không báo công an lập biên bản phạm tội quả tang mà giữ cha con Phương lại kho để thỏa thuận việc bồi thường. Gia đình Phương đã bồi thường cho chị D. 181 triệu đồng. Không đồng ý, ngày hôm sau chị D. đem sự việc đi trình báo.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Phương trộm tổng cộng 1.295 chiếc túi. Do chị D. và Phương không xác định được cụ thể loại và số lượng hàng thất thoát nên định giá trung bình theo các mẫu thu giữ được là 235.000 đồng/túi. Quy ra tổng số tài sản Phương trộm trị giá hơn 304 triệu đồng.



Chị D. cho rằng tổng thiệt hại của mình lên đến 1,2 tỉ đồng và Phương đã đồng ý viết giấy nợ 600 triệu đồng nên chị yêu cầu bị cáo bồi thường trên con số này. Tuy nhiên, Phương chỉ thừa nhận trộm hàng khoảng 16-17 lần với giá trị như công an xác định. Xử sơ thẩm, TAND quận Tân Bình xử phạt Phương chín năm tù và buộc bồi thường thêm số còn lại gần 168 triệu đồng.