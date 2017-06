Nhét giẻ vào miệng và đâm vợ vì ghen tuông

Ngày 27-6, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phúc (49 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) 10 năm tù về tội giết người.



Theo cáo trạng, do nghi ngờ vợ mình là chị ND có quan hệ bất chính nên ngày 20-12-2016, khi hai vợ chồng đang cùng ở nhà, Phúc đã khóa cửa bên trong. Sau đó, bị cáo nhét giẻ vào miệng và đánh đập tra hỏi vợ. Do bị đánh đau nên người vợ đã nói dối Phúc là có quan hệ bất chính.



Bị cáo tại tòa.

Trong cơn ghen, Phúc đã dùng dao tấn công liên tiếp 7 nhát vào vùng cổ, lưng, vai trái, cánh tay trái vợ. Thấy vợ chảy nhiều máu và nằm gục tại chỗ, tưởng nạn nhân đã chết nên Phúc khóa cửa nhà rồi đến công an phường Thống Nhất tự thú.



Một lúc sau, mọi người phát hiện đưa chị D. đi cấp cứu và may mắn thoát chết nhưng tỷ lệ thương tật 36%.