Nhiều ẩn khuất trong một vụ tai nạn giao thông

Chiều 28-9, sau một buổi xét xử, TAND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ Huỳnh Thanh Quang (61 tuổi, ngụ Phú Yên) bị truy tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Trong các nội dung phải điều tra bổ sung, HĐXX yêu cầu làm rõ hành vi của tài xế xe tải Đặng Hoàng Thạch (ngụ thị xã Ninh Hòa) có cấu thành tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ hay không.

“Vợ” chết, “chồng” bị khởi tố

Theo cáo trạng của VKSND thị xã Ninh Hòa, chiều 18-10-2015, bị cáo chạy xe máy chở bà Trần Thị Xuân (sống chung với bị cáo như vợ chồng từ năm 1981) trên quốc lộ 1. Đến đoạn qua xã Ninh Quang (thị xã Ninh Hòa), bị cáo chạy xe máy trên lề đường, phía sau có xe tải do tài xế Thạch điều khiển chạy cùng chiều. Do muốn vượt một ô tô cùng chiều phía trước đang chạy chậm lại nên bị cáo cho xe máy chuyển làn đường sang làn xe tải đang chạy mà không quan sát gương chiếu hậu nên bị xe tải va quẹt. Tai nạn xảy ra làm bà Xuân bị thương nặng và chết sau đó khi đang cấp cứu tại bệnh viện.

Lúc đầu bị cáo bị Công an thị xã Ninh Hòa khởi tố do đã có hành vi điều khiển xe máy không giữ khoảng cách an toàn gây tai nạn làm chết người. Tuy nhiên, cáo trạng của VKS lại cáo buộc bị cáo chuyển làn đường không đảm bảo an toàn nên gây tai nạn chết người.

Từ khi bị khởi tố, bị cáo một mực kêu oan, cho rằng mình không gây tai nạn. Tại phiên tòa, bị cáo khai: Khi thấy ô tô phía trước đang tấp vào lề đường, bị cáo bật đèn xi-nhan xe máy xin chuyển làn để vượt lên phía trước. Lúc này xe tải của tài xế Thạch từ phía sau chạy với tốc độ cao vượt lên, móc của dây phủ bạt bên phải thùng xe tải móc vào tay áo của bị cáo làm xe máy ngã xuống đường.

HĐXX công bố lời khai của nhân chứng duy nhất trong vụ án là ông Phạm Thi Nhân (người đi nhờ, ngồi ở ghế phụ xe tải) cũng khẳng định là xe tải vượt lên gây ra va chạm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Trần Mậu khai tại tòa là nhìn thấy xe tải của tài xế Thạch chở gỗ lậu chạy với tốc độ nhanh, vượt lên gây ra va chạm.

Theo luật sư của bị cáo, đoạn đường tài xế Thạch cho xe tải vượt lên gần chỗ giao nhau giữa quốc lộ 1 với đường ngang là đoạn đường không cho phép xe vượt lên nếu không đủ điều kiện. Luật sư cũng viện dẫn các tài liệu cho thấy lời khai của tài xế Thạch có nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ. Đáng tiếc là tài xế Thạch - được tòa xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - lại vắng mặt tại phiên xử.





Bị cáo Quang, người có dấu hiệu bị oan, tại phiên tòa. Ảnh: T.LỘC

Gia đình nạn nhân tố CQĐT

Tại phiên tòa, bà Trần Thị Nga (em gái bà Xuân) cho biết sau khi bị cáo Quang bị khởi tố, gia đình bà đã có năm lá đơn gửi đến các cơ quan chức năng kêu oan cho bị cáo, đồng thời yêu cầu xử lý tài xế Thạch.

Bà Nga kể: Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, trong thời gian bà Xuân cấp cứu tại bệnh viện, gia đình tài xế Thạch đã vào bệnh viện đưa tiền lo chi phí cứu chữa. “Sau khi chị tôi chết, ông Thạch và người thân nhiều lần đến nhà tha thiết xin lỗi, xin gia đình tôi đừng làm khó và năn nỉ được bồi thường. Gia đình ông Thạch đã bốn lần đưa tổng cộng 50 triệu đồng nói là lo chi phí điều trị, mai táng… rồi sẽ lo tiếp”.

Cũng theo bà Nga, ngày 27-10-2015, một điều tra viên tên Tuấn của Công an thị xã Ninh Hòa đã mời hai gia đình đến làm việc. Tại buổi làm việc này, ông Tuấn lấy sơ đồ hiện trường vụ án giải thích rồi khẳng định ông Thạch chở gỗ chạy nhanh, vượt ẩu, kéo tay áo bị cáo Quang gây tai nạn chết người. Từ đó, ông Tuấn yêu cầu ông Thạch phải bồi thường thỏa đáng cho gia đình bà Xuân. Sau đó, điều tra viên mời bà Nga đến công an thị xã nhận tiếp tiền bồi thường từ gia đình ông Thạch. Khi bà Nga đến nơi, gia đình ông Thạch đề nghị bà Nga viết giấy bãi nại và sẽ bồi thường tiếp 25 triệu đồng nhưng bà Nga không nhận do chưa trao đổi thống nhất với gia đình.

Hơn ba tháng sau, CQĐT mời bà Nga đến làm việc, bất ngờ thông báo cho bà biết là đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Quang. Khi điều tra viên giao các quyết định này thì bà Nga không ký nhận. “Tôi yêu cầu được xem lại thì mới biết CQĐT đã thay đổi sơ đồ hiện trường so với bản sơ đồ ban đầu mà chúng tôi đã ký trước đây. Mặt khác, họ cũng thay đổi rất nhiều lời khai so với ban đầu. Tôi thấy vụ án này có rất nhiều khuất tất. Do đó gia đình tôi đã có nhiều đơn gửi đến các cơ quan chức năng phản ánh những việc làm bất thường của CQĐT, đồng thời yêu cầu xử lý đối với tài xế Thạch để đảm bảo đúng người, đúng tội” - bà Nga trình bày trước tòa.

Trước diễn biến này, đại diện VKS đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung sau khi thừa nhận còn nhiều vấn đề mâu thuẫn, chưa rõ. Trong quyết định trả hồ sơ, HĐXX cũng nhận định vụ án còn thiếu nhiều chứng cứ quan trọng không thể bổ sung tại phiên tòa.