Nhiều ‘kẽ hở’ dễ dẫn đến oan, sai

Cứ giam đã, oan, sai tính sau! Bản án chia di sản thừa kế tuyên cho ông Đặng Minh Linh (Trà Vinh) được nhận nhà đất, đổi lại ông phải đưa tiền cho đồng thừa kế. Do không có tiền thi hành, ông đã bị kê biên đất nhưng bán đấu giá ba lần vẫn không có người mua. Sau đó cơ quan thi hành án cưỡng chế giao đất cho đồng thừa kế của ông. Hôm sau, ông bị lập biên bản về việc đã nhổ một cọc bê tông phân chia ranh giới giữa cổng lối đi vào nhà ông. Thế là ông bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án. Ngày 18-9-2009, tại phiên tòa, tôi đưa ra lập luận rằng ông Linh không phạm tội thông qua việc hỏi người liên quan ba vấn đề. Thật bất ngờ, khi vẫn đang phần xét hỏi, chủ tọa đột nhiên cho dừng phiên tòa để HĐXX hội ý... 30 phút sau, thư ký thông báo dừng phiên tòa không lý do, thời hạn... Ngay trong ngày, ông Linh được trả tự do sau hơn bảy tháng bị tạm giam, cũng không có lý do và văn bản nào kèm theo. Tôi làm văn bản hỏi lý do nhưng không được tòa trả lời. Ba tháng sau, tôi đến tòa thì được trả lời miệng là “hồ sơ được trả lại VKS”. Ba tháng sau nữa, tôi được gia đình thông báo vừa nhận được quyết định đình chỉ vụ án theo khoản 1 Điều 25 BLTTHS. Từ đó đến nay, ông Linh liên tục kêu oan, còn tôi đã gửi nhiều kiến nghị. Luật sư NGUYỄN VĂN QUYNH, Đoàn LS TP Hà Nội