Nhóm giả danh điều tra viên doạ nợ cước điện thoại bị phạt tù

Ngày 25-6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, phạt Dương Ngọc (44 tuổi) 12 năm tù, Lưu Quang Vinh (31 tuổi) 10 năm tù và Lê Văn Ngôn (43 tuổi) bảy năm tù cùng về tội Lừa đảo...

Các bị cáo tại phiên xử. Ảnh: Hoàng Yến

Theo hồ sơ, ngày 13-2-2014, bà N.T.B.L tố cáo đến Công an TP.HCM việc bà bị lừa hơn 337 triệu đồng.

Cụ thể, trước khi tố cáo ra công an một ngày, bà nhận cuộc điện thoại nội dung là bà nợ gần 9 triệu đồng tiền điện thoại nên bưu điện đã chuyển hồ sơ đến Công an Hà Nội. Người nói chuyện yêu cầu bà L. dùng di động gọi vào tổng đài 041080 để nơi đây chuyển sang số máy của Công an Hà Nội gặp trực tiếp điều tra viên.

Bà L. thực hiện theo lời hướng dẫn và một người xưng là điều tra viên thông báo bà đang đứng tên tài khoản một ngân hàng có liên quan đến hoạt động rửa tiền mà công an Hà Nội điều tra. Người này dọa sẽ bắt, đề nghị bà L. chuyển số tiền này vào tài khoản của thanh tra công an để giám định.

Sau khi bà L. chuyển tiền, nhóm yêu cầu bà chuyển thêm 60 triệu đồng. Biết bị lừa nên bà đến công an trình báo.



Qua điều tra, cơ quan CSĐT đã phát hiện ra băng nhóm lừa đảo do người tên Hsu, Li- Tsung tổ chức, cấu kết với 3 bị cáo, giả danh công an lừa những cá nhân này chuyển tiền vào các tài khoản do chúng chỉ định rồi chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng của nhiều cá nhân. Sau khi công an vào cuộc, Hsu, Li- Tsung xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Theo cơ quan tố tụng, trong vụ án này, Ngọc và Ngôn mua và cung cấp các tài khoản thẻ ngân hàng để sử dụng cho việc lừa đảo cũng như rút và chuyển tiền cho Hsu, Li-Tsung. Vinh mở tài khoản, biết Ngọc sử dụng cho mục đích phi pháp nhưng vẫn thực hiện, biết tiền của nhiều người mắc bẫy nhưng vẫn rút tiền giao cho Ngọc, bị xem là đồng phạm giúp sức.