Những chính sách mới có hiệu lực thi hành trong tháng 7-2016

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Bộ Công Thương sẽ thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 100% thủ tục hành chính thực hiện ở cấp trung ương

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Công Thương có quyền đề nghị cấp tài khoản thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương tại địa chỉ http://www.moit.gov.vn. Thông tư 05/2016/TT-BCT quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến. có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-7 quy định.

Trường hợp thu hồi tên miền “.vn”

Chủ thể sử dụng tên miền “.vn” buộc phải thay đổi thông tin tên miền nếu trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền có đăng tải các thông tin vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ như thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, chào hàng, bán hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liên quan, làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng hoặc vật chất đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ.

Trường hợp không thay đổi thông tin tên miền hoặc trả lại tên miền theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực, tên miền “.vn” sẽ bị thu hồi. Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7 quy định.



Thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ Quy định về ghi nhãn thuốc

Từ ngày 1-7, thuốc lưu hành trên thị trường phải có tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt; mỗi bao bì thương phẩm phải kèm theo tối thiểu 1 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc bằng tiếng Việt.

Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc phải được ghi và diễn đạt đầy đủ các nội dung về tên thuốc, các câu khuyến cáo, thành phần, hàm lượng của thuốc, mô tả sản phẩm, liều lượng, tác dụng không mong muốn, hạn dùng của thuốc… Thông tư 06/2016/TT-BYT ngày 08/03/2016 của Bộ Y tế quy định ghi nhãn thuốc quy định.

Cấp Chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Theo Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bắt đầu từ 2017 sẽ thực hiện tổ chức thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Chứng chỉ có thời hạn sử dụng trong 5 năm, khi hết hạn sử dụng phải làm thủ tục cấp lại. Cá nhân cho thuê, mượn; tự ý sửa chữa Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu sẽ bị thu hồi Chứng chỉ trong 3 năm.

Điều kiện: có Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản; tốt nghiệp đại học trở lên; có ít nhất 4 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc 5 năm nếu làm việc không liên tục.

Phạt khi đi tàu không mặc áo phao

Theo đó, hành khách không mặc áo phao cứu sinh khi tham gia giao thông trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng; gây mất trật tự, an toàn trên phương tiện bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng.

Thuyền viên không phải thuyền trưởng điều khiển tàu đi qua cầu, ra, vào bến cảng bị phạt từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng. Nghị định 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7.

Văn bản QPPL đăng công báo

Văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành phải được gửi đến Văn phòng Chính phủ để đăng Công báo trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành và được đăng Công báo trong 15 ngày. Văn bản công bố danh mục văn bản hết, ngưng hiệu lực là quyết định hành chính cũng phải được đăng Công báo và trên trang thông tin điện tử.

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực phải được định kỳ hệ thống hóa và công bố kết quả hệ thống hóa 5 năm/lần. Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7 quy định.

Giám sát thực phẩm với thịt, rau, củ, quả tại chợ

Để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, sẽ lấy mẫu giám sát với rau, củ, thịt, trứng, thủy sản… tại các chợ đầu mối bị phản ánh vi phạm an toàn thực phẩm. Khi có kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát không bảo đảm an toàn thực phẩm, cơ quan giám sát có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới cơ sở có mẫu không đảm bảo an toàn thực thẩm, yêu cầu truy xuất nguồn gốc, thu hồi sản phẩm, điều tra nguyên nhân, thực hiện hành động khắc phục và báo cáo kết quả về cơ quan giám sát.

Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-7.



Giám sát thực phẩm với thịt, rau, củ, quả tại chợ Biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp xã hội

Chính phủ đã ban hành 6 biểu mẫu mới sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội, được thực hiện từ ngày 1-7 bao gồm: Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường; Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường; Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường; Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ quy định; Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ; Báo cáo đánh giá tác động xã hội, môi trường.

Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu hướng dẫn quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7 quy định.

Xem thêm: Chính sách mới về lao động, tiền lương có hiệu lực trong tháng 7-2016