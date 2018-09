Những lá thư tay đến từ cao nguyên

Đầu năm 2016, một lá thư viết tay được gửi từ Đắk Lắk đến tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM, kèm mấy tấm ảnh của người đã chết. Lá thư kêu cứu đó là của anh ông Nguyễn Hữu Thâu - người bị Lê Viết Hùng (công an viên xã vùng núi Phú Xuân, huyện Krông Năng) đánh chết vì nghi ngờ ăn trộm.



Đánh chết người, chỉ bị tội nhẹ

Theo hồ sơ, hơn 12 giờ đêm 3-7-2014, một người dân đang ngủ, chỉ vì nghe có tiếng động mà nghi ngờ ông Thâu vào nhà mình lấy trộm sắt. Được trưởng thôn báo, Hùng (công an viên xã Phú Xuân) kéo thêm ba người nữa thuộc tổ liên gia tự quản của thôn dẫn ông Thâu về hội trường thôn làm việc.

Lúc đó, dù trong người có men rượu nhưng ông Thâu còn đủ tỉnh táo để biết mình làm gì. Khi Hùng bắt viết bản tự khai, ông quyết không nhận tội nên liên tục bị Hùng túm tóc, tát vào mặt rất nhiều cái… khiến ông không thể ngồi vững và ngã xuống đất. Đến sáng thì ông hôn mê sâu, bất tỉnh rồi tử vong.

Tiếp cận một số tài liệu ban đầu, chúng tôi thấy vụ án có nhiều điểm chưa ổn: Tại sao ban đầu Hùng bị khởi tố về tội giết người, sau lại được chuyển sang khởi tố, truy tố về tội nhẹ hơn nhiều là làm chết người trong khi thi hành công vụ? Khi hồ sơ chuyển qua tòa, tòa có quan điểm rằng việc VKS truy tố Hùng về tội nhẹ hơn này là chưa đúng… Câu hỏi đặt ra: Hùng có thẩm quyền để lấy lời khai của người bị tình nghi trộm cắp hay không? Việc công an viên xã lấy lời khai người bị tình nghi trộm cắp có phải là đang thi hành công vụ?

Chúng tôi lên ngay Đắk Lắk để tìm hiểu. Phía dưới bàn thờ chồng còn nghi ngút khói hương, vợ ông Thâu nghẹn ngào kể chuyện. Gia đình ông bà có một cuộc sống khá chật vật. Ông mất để lại người mẹ vợ bị tâm thần bẩm sinh, vài bữa lại bỏ nhà đi lang thang. Vợ ông làm rẫy, các con đi làm mướn ba cọc ba đồng, đều bỏ học giữa chừng. Vợ con ông bảo mình không hiểu gì về pháp luật nhưng “chỉ mong cán bộ xử sao cho đúng”...

Dẫn chúng tôi đến hiện trường, một nhân chứng chỉ cho chúng tôi cái bàn học sinh, cái ghế nhựa có tựa lưng (cao tới đầu gối người lớn) nơi ông Thâu ngồi viết lời khai. Điều này chứng tỏ ông Thâu bị đánh đập rất dữ mới có thể ngã xuống đất.

Phía TAND huyện Krông Năng cho biết quan điểm của tòa là Hùng có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích (dẫn đến chết người). Dù tòa đã trả hồ sơ nhưng VKS huyện vẫn cứ bảo lưu quan điểm Hùng phạm tội làm chết người trong khi thi hành công vụ. Vì giới hạn xét xử theo luật, tòa vẫn phải xét xử sơ thẩm theo tội danh VKS truy tố và phạt Hùng ba năm tù.



Người nhà ông Nguyễn Hữu Thâu và hiện trường nơi ông Thâu bị đánh tử vong (ảnh nhỏ). Ảnh: N.NGA



Công lý được thực thi

Thu thập đủ tài liệu, chúng tôi triển khai một loạt bài phân tích của các chuyên gia trong lĩnh vực hình sự khẳng định việc truy tố, xét xử Hùng về tội làm chết người trong khi thi hành công vụ là không đúng mà phải là tội cố ý gây thương tích (dẫn đến chết người). Bởi lẽ theo khoản 7 Điều 9 Pháp lệnh Công an xã 2008 và Điều 9 Thông tư số 12/2010 của Bộ Công an (về nhiệm vụ, quyền hạn của công an xã), công an xã chỉ có nhiệm vụ lập biên bản theo quy định và dẫn giải ngay đối tượng lên cơ quan công an cấp trên. Công an xã không có chức năng, quyền hạn trong việc lấy lời khai hay buộc người bị tình nghi phạm tội ghi bản tự khai, ghi lời khai. Vì vậy, hành vi của Hùng không thể được xem là thi hành công vụ. Hành vi đánh đập người bị tình nghi phạm tội của Hùng thể hiện sự hống hách, coi thường tính mạng của người dân...

Xử phúc thẩm, TAND tỉnh Đắk Lắk cũng nhận định như những gì Pháp Luật TP.HCM phân tích nhưng cũng giống như tòa sơ thẩm, HĐXX nói do giới hạn xét xử, HĐXX không thể làm khác nên tuyên y án sơ thẩm.

Gia đình ông Thâu vẫn miệt mài gửi đơn khắp nơi khiếu nại giám đốc thẩm. Song song đó, chúng tôi cũng kiên trì tiếp tục đeo bám vụ án. Thêm hai lần chúng tôi nhận được thư viết tay trên tờ giấy học trò của anh ông Thâu gửi đến tòa soạn. Trong thư, ông không gửi kèm hồ sơ nữa, không nói nhiều về vụ án nữa mà chỉ cám ơn báo đã đồng hành với gia đình ông suốt thời gian qua.

Những lá thư của người đàn ông tóc đã hoa râm ấy càng khiến chúng tôi thấy cần phải quyết liệt hơn nữa. Rồi một ngày chúng tôi vui mừng nhận được cuộc điện thoại của luật sư Phạm Văn Nghị (người bảo vệ quyền lợi cho gia đình ông Thâu) báo tin lãnh đạo TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy cả hai bản án sơ, phúc thẩm. Kháng nghị giám đốc thẩm đã được cấp giám đốc thẩm chấp nhận sau đó.

Cuối cùng, VKSND huyện Krông Năng đã truy tố Hùng đúng tội danh là cố ý gây thương tích (dẫn đến chết người). Tháng 8-2018, TAND huyện Krông Năng xử sơ thẩm lần 2 đã phạt Hùng năm năm sáu tháng tù về tội này. Đáng chú ý, lần này phía bị cáo đã chủ động bồi thường cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng.

Dẫu mức án và số tiền bồi thường không thể xoa dịu được nỗi đau mất đi người thân của gia đình ông Thâu nhưng điều quan trọng là công lý đã được thực thi. Gia đình ông Thâu chỉ muốn sự công bằng. Do đó, nếu như ban đầu họ luôn yêu cầu xử thật nặng Hùng thì ở phiên tòa sơ thẩm lần 2, họ chỉ mong bị cáo nhận thức được lỗi lầm mình gây ra và đề nghị HĐXX cho bị cáo hưởng mức án khoan hồng...