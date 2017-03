Những vụ án có dấu hiệu oan - Bài 2: Trắng tay ngày trở về

“Nó càng sợ hãi thêm!” Sau gần 10 tháng xác minh, tháng 1-2015, Công an tỉnh Quảng Bình mới ra thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự theo đơn tố cáo. Thông báo nói trên cho rằng việc vay mượn giữa người tố cáo và chị Minh được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận, tự nguyện, có giấy mượn tiền. Đây là hoạt động vay mượn, thanh toán tiền theo thủ tục dân sự, không có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 139, Điều 140 BLHS. “Đời thật éo le, con Minh nó đòi người ta trả nợ thì công an bắt nó, người ta đòi nó trả nợ thì công an xác minh nó tới lui. Nó càng sợ hãi thêm!” - ông Trần Đình Tý, cha của chị Minh, than thở.