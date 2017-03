Những vụ án có dấu hiệu oan - Bài 3: Bi kịch của đôi vợ chồng bán vé số

Chỉ phạt hành chính! Việc gia đình ông Đùa vào ở nhà đã bán đấu giá cho người khác là xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Tuy nhiên, vợ chồng ông không hề muốn chiếm đoạt nhà mà chỉ tranh thủ ở tạm trong lúc chủ nhà mới bỏ nhà trống để tránh mưa nắng, chờ tích góp tiền xây nhà khác. Ngay khi biết bị khởi tố, vợ chồng ông đã dọn ra khỏi nhà. Do đó, việc thẳng tay xử lý hình sự vợ chồng ông là không ổn. Tôi nghĩ cơ quan bảo vệ pháp luật hoàn toàn có thể áp dụng khoản 4 Điều 8 BLHS hiện hành đối với trường hợp này. Đó là quy định: “Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác”. Lẽ ra cơ quan công an chỉ cần gọi vợ chồng ông Đùa lên làm việc yêu cầu trả lại nhà cho ông T. và xem xét xử phạt hành chính là đủ. Ở đây, có thể xem xét xử phạt hành chính đối với vợ chồng ông Đùa về hành vi sử dụng trái phép tài sản của người khác hoặc chiếm giữ trái phép tài sản của người khác. Theo đó, khoản 1 Điều 15 Nghị định 167 ngày 12-11-2013 của Chính phủ (xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình) quy định phạt tiền 1-2 triệu đồng đối với hành vi sử dụng trái phép tài sản của người khác. Khoản 2 Điều 15 quy định phạt tiền 2-5 triệu đồng đối với hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của người khác. Luật sư LÊ VĂN BÌNH, Đoàn Luật sư TP.HCM